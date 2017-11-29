В Душанбинском офисе Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) состоялась последняя встреча Руководящего комитета по проекту «Улучшения благосостояния населения, проживающего на таджикско-афганских приграничных территориях (LITACA)».

Мероприятие проходило под председательством Постоянного координатора ООН г-жи Пратибхи Мехти, в котором приняли участие члены Руководящего комитета, Заместитель министра Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан г-н Тоджиддин ДЖУРАЗОДА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Таджикистан г-н Хаджиме КИТАОКА и другие представители Японского Агентства международного сотрудничества (JICA) и ПРООН.

Проект LITACA финансируется Правительством Японии через JICA (общая сумма проекта около 9,5 млн. долл. США) и осуществляется со стороны ПРООН в Таджикистане в сотрудничестве с Министерством экономического развития и торговли Таджикистана и ПРООН в Афганистане в сотрудничестве с Министерством сельской реабилитации и развития Афганистана.

Целью проекта является содействие в укреплении стабильности и безопасности в приграничных районах Хатлонской области Таджикистана и провинций Кундуз и Тахор Афганистана путем улучшения благосостояния населения и местного потенциала для более эффективного реагирования на вопросы развития.

В рамках проекта (март 2014 года - декабрь 2017 года) в Таджикистане были построены и сданы в эксплуатацию 20 объектов водоснабжения, санитарии и ирригации, 10 школ, 20 учреждений первичной медико-санитарной помощи, 2 небольших гидроэлектростанции и другие объекты.

27 ноября 2017 года между Посольством Японии и ПРООН в Афганистане прошла церемония подписания Обмена нотами для второго этапа проекта «Улучшения благосостояния населения, проживающего на таджикско-афганских приграничных территориях (LITACA 2-ой этап)» и грантового соглашения между ПРООН и JICA в Кабуле, Исламской Республике Афганистан, для дальнейшего улучшения благосостояния населения, проживающего на таджикско-афганских приграничных районах.

Второй этап проекта нацелен на создание рабочих мест и поощрение деятельности малого бизнеса посредством развития экономической инфраструктуры и развития агробизнеса, а также поиска возможностей для трансграничной торговли между Таджикистаном и Афганистаном. Общая сумма проекта составляет около 10 млн. долл. США, 40% из которых будут выделены для Таджикистана и 60% для Афганистана соответственно. Реализация проекта начнется в январе 2018 года и будет реализовано в течение 3 лет.

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по качественному государственному управлению и макроэкономическому развитию.

К концу марта 2016 общее количество участников программы совместно создания знаний (ПССЗ) JICA ранее называемый тренинг курсы превысило более 2 000 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Душанбе, и с того времени динамично реализуются различные проекты безвозмездной финансовой помощи и технической помощи в таких секторах, как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт энергетика, наращивание потенциала и т.д.

JICA завершило реализацию 32 проектов, на общую сумму 82,06 млн. долларов США технической помощи и 259,15 млн. долларов грантовой помощи, некоторые из которых продолжают реализовываться.