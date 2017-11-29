Российская академия наук передала Узбекистану факсимильные копии «Уложения Тимура» и других древних рукописей. Об этом сообщает издание Sputnik Узбекистан.

Институт восточных рукописей Российской академии наук (РАН) во вторник передал факсимильные копии четырех древних письменных артефактов в дар Институту востоковедения имени Абу Райхана Беруни АН Узбекистана.

Церемония передачи рукописей состоялась в ходе международного медиафорума "Перекресток времен: великое наследие прошлого — основа просвещенного будущего", состоявшегося в столице Узбекистана. Форум был организован Национальной ассоциацией электронных СМИ (НАЭСМИ) республики. В его работе приняли участие около 200 местных и зарубежных ученых, экспертов, дипломатов, представителей СМИ из более 20 стран.

В числе переданных российским институтом документов — копии Корана "Катта Лангар", "Диван Султана Хусейна Байкары", "Раузат-ас-Сафа" ("Сад чистоты") и "Уложение Тимура". Кроме того, Национальная библиотека Франции передала в дар узбекской стороне копию рукописной книги "Мирадж-номе" ("Сказание о вознесении пророка Мухаммеда").

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Все эти документы датируются VIII-XV веками. Факсимильные копии изготовило австрийское издательство Mueller&Schindler по технологии золотого вкрапления на бумаге, максимально приближенной к оригинальной. «Помимо общекультурной ценности этих документов следует отметить их огромное научное значение, которое позволяет проследить историю книжной культуры Востока», – заявила директор Института восточных рукописей РАН Ирина Попова.

Тимур (Тамерлан) – вождь одного из тюркоязычных племен Средней Азии, в XIV веке основавший после многолетних походов огромную империю со столицей в Самарканде. В «Уложении», записанном со слов Тимура, перечислены принципы управления государством, а также подробно описаны различные правила правового, практического и этического характера. В частности, в своде можно встретить список служебных обязанностей визирей, правила ведения заседания в Совете, правила обращения с врагами и друзьями и рассуждения о порядке ведения битвы.

«Уложение» было составлено на персидском и чагатайском языках. На староузбекский язык его впервые перевели в 1857 году, а затем – в 1874 году. Оба этих списка сейчас хранятся в публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге.

В современном Узбекистане Тимур считается национальным героем. В 1993 году в сквере Революции в Ташкенте демонтировали памятник Карлу Марксу, после чего сквер назвали именем Тимура и установили там конный памятник завоевателю. Позднее в стране поставили еще несколько памятников Тимуру, учредили орден его имени, переименовали в его честь центральную площадь Самарканда, а также множество улиц и районов в других регионах.