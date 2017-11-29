Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня отбывает в столицу Беларуси для участия в работе очередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил «АП» источник в правительстве страны.

В рамках пребывания в Минске лидер Таджикистана также проведет ряд двухсторонних встреч.

В повестке дня сессии, которая пройдет 30 ноября в Минске, 20 вопросов. Планируется обсуждение тенденций развития международной ситуации и мер по укреплению коллективной безопасности, принятие Декларации в связи с юбилеем ОДКБ, а также ряда политических заявлений глав государств по актуальным проблемам международной безопасности, сообщает пресс-служба ОДКБ.

В СКБ входят главы государств - членов ОДКБ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Председателем СКБ ОДКБ в межсессионный период 2016-2017 года является президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Сессия Совета коллективной безопасности пройдет в узком составе и в формате пленарного заседания. В ней примет участие Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

Как ожидается, в Минск на саммит ОДКБ прибудут президенты стран-участниц, главы советов безопасности, министры обороны стран — участниц организации, среди которых президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, ожидается прибытие главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Главы государств обсудят тенденции развития международной ситуации и принимаемые меры по укреплению коллективной безопасности ОДКБ. Планируется принятие Декларации глав государств – членов ОДКБ в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием создания Организации Договора о коллективной безопасности.

На рассмотрение планируется вынести проект Решения «О Плане реализации Стратегии коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года».

Учитывая, что в 2018 году председательство в ОДКБ переходит к Республике Казахстан, Нурсултан Назарбаев представит на СКБ ОДКБ приоритеты Казахстана на период председательства в следующем межсессионном периоде.

Будут также рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей Организации, а также структуры Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ, распределения квотных должностей в Объединенном штабе, принятия бюджета ОДКБ на 2018 год.

Ожидается, что будут подписаны соответствующие документы, касающиеся сотрудничества в сфере информационной безопасности и совершенствования мер по противодействию незаконной миграции, подписаны решения СКБ ОДКБ об эмблеме и флаге Организации, а также учреждения геральдического знака формирований сил и средств коллективной безопасности.