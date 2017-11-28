Бывший муфтий КыргызстанаЧубак ажы Жалилов сообщил, что взял себе вторую жену и призвал мужчин последовать его примеру. Об этом Жалилов заявил в видео на своем канале «Насаат медиа» в YouTube, сообщает ИА "Фергана".

«Да, я женился, но не развелся. Старшая жена немного обижена. Но все образуется. […] У меня не было желания жениться. Но я хотел показать пример народу. Если не я, то кто? Я скажу, чтобы те, у кого есть средства, женились. А их женам советую — плачьте, но не устраивайте скандал на улице. Это есть в нашей традиции. Я правильно сделал, что женился», — цитирует Жалилова Kloop.kg.

Богослов сообщил, что его вторая жена — вдова, ей больше 30 лет, и она работала няней в Турции. Между тем, согласно статье 153 Уголовного кодекса Кыргызстана, двоеженство или многоженство карается лишением свободы сроком до двух лет.

Чубак ажи Жалилов отказался комментировать СМИ свое заявление о второй жене. «То, что я хотел сказать, уже сказал — этого достаточно», - отрезал он. На вопрос корреспондента ИА «24.kg», знает ли религиозный деятель об уголовной ответственности за многоженство, Жалилов пригрозил журналисту судом.

На заявление Жалилова уже отреагировала глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова, которая на своей странице в Фейсбуке сказала, что обратится в прокуратуру с требованием дать правовую оценку выступлению проповедника «В этом видео Чубак ажы Жалилов своими словами подтверждает, что, зная законы страны, нарушил их. Кроме того, он призывает других граждан тоже нарушить закон. Поэтому центр по защите прав человека «Кылым шамы» обратится с официальным заявлением в прокуратуру Бишкека», — написала она.

Отметим, что идею ввести институт многоженства в Киргизии Жалилов озвучивал и ранее. «В Кыргызстане незамужних женщин на 58 тысяч больше, чем мужчин, — приводил доводы Жалилов непонятно откуда взятыми цифрами. — У них выбор: выйти замуж за китайцев, оставаться без мужа или выйти второй женой. А это значит, что 58 тысяч мужчин должны взять вторую супругу».

Кроме того, богослов предложил назначать на высокопоставленные политические должности, исходя из количества жен: «Я считаю, что в депутаты должен идти только тот, у кого две жены. Если ты способен кроме себя содержать еще двух жен, значит ты способен решить дела народа… У министров обязательно должно быть по три жены, если нет — значит не подходишь на эту должность. У президента — четыре жены», - заявил Жалилов.

Чубак ажы Жалилов, который занимал пост муфтия Кыргызстана в 2010-2012 годы, является одним из самых влиятельных религиозных деятелей в стране. Богослов читает проповеди на своем канале в YouTube «Насаат медиа», который имеет более 100 тысяч подписчиков.