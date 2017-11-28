Известный музыкант, композитор и исполнитель своих песен Парвиз Назаров планирует выпустить новый альбом, целиком состоящий из композиций с использованием некоторых традиционных музыкальных инструментов в сочетании с современной музыкой. О своей работе он рассказал «АП».

- Таджикский национальный колорит часто присутствует в моих песнях, неважно, на каком языке я пою, ведь я таджик.

Да, я планирую выпустить два альбома. Первый - это «Другая музыка», там будут песни и инструментальные композиции не совсем такие, которые привыкли от меня слышать. Второй будет полностью инструментальным, он будет называться «Кино», это музыка, которая подошла бы для озвучивания фильмов. Половина работы уже сделана. И тот и другой альбом будет с нашим национальным колоритом.

Парвиз и Далер Назаровы

- Многие ваши поклонники считают, что вы являетесь сыном известного в Таджикистане и за его пределами певца Далера Назарова. Не могли бы вы пролить свет на этот вопрос?

- Да, в соцсетях мне постоянно пишут: «Молодец! Ты настоящий сын своего отца». Я постоянно объясняю им, что не прихожусь Далеру сыном, но всем это не объяснишь, поэтому теперь я ничего не говорю. Далер - родной брат моей матери, следовательно, мой дядя.

- А вы пели с ним дуэтом?

- К сожалению, дуэта у нас нет, сам не знаю почему, но у меня сейчас есть мысли на этот счёт, надеюсь, что в скором времени мы создадим что-нибудь интересное для наших поклонников. Единственная песня, где мы соприкасались, это композиция «Еду на юг», где все партии гитары сыграны именно Далером.

- «Еду я, еду на юг, там ждет которая любит меня…» Мы прекрасно помним эту песню.

- Это моя самая первая песня из серии «Парвиз Назаров - Лирика». До этого песни и альбомы были в других направлениях. Я написал ее в конце 1995 года, тогда мне был нужен мягкий, лёгкий, и в то же время «качевый», как говорят музыканты, гитарный риф и, соответственно, гибкое звучание проигрыша с мелизмами, а лучше Далера это никто не сделал бы, поэтому я пригласил его на запись в студию. Он с удовольствием откликнулся и записал потрясающие партии, благодаря которым песня действительно зазвучала так, как мы и ожидали.

А в 1996-м мы начались съёмки видеоклипа, и я сумел уговорить Далера сняться со мной; мне хотелось, чтобы осталась память о том времени и кадры, где мы были вместе.

- А кого еще из таджикских исполнителей вы бы отметили?

- Группа «Шамс», «Парем», Зикруллох Хакимов, Джонибек Муродов, Бахром Гафури, Зафар Аюби, Манижа Давлатова, Шабнами Сурайё и другие.

- А с кем-то из них работали?

- К сожалению, у меня нет дуэтов с отечественными исполнителями, за исключением Аброра Назарова, с которым у нас три песни, на которые мы сняли видео, это: «Я так люблю тебя», «Дидори ту хуш», «Jayun».

- Какая тематика в данный момент вам ближе всего?

- Мне интересно заниматься видео, за последние два года было снято очень много видеоклипов и небольших фильмов. Мне это интереснее, чем работать с аудиоматериалом. Но музыку я все же делаю, хотя и не так интенсивно, как раньше.

Кстати, как рассказал Парвиз, известная песня "Белые облака" писалась полгода: сначала придумал проигрыш, через три месяца — куплет, после припев, и только через месяца два — слова... Совсем недавно Парвиз и Аброр Назаровы спели эту песню в телепередаче "Субботний вечер" на российсом ТВ.

- Ваши поклонники в Таджикистане прекрасно помнят ваше выступление на ежегодном музыкальном событии «Суруди сол» в 2004 году. Тогда вы выступили с песней «Лети», которая была высоко оценена и воспринята как некий символ свободы. Правильно ли она была понята слушателем?

- Я был удивлён, что эта песня была отмечена на «Суруди сол». Признаюсь, мне было приятно. Благодарю организаторов этого грандиозного события за прекрасное шоу, которое было настоящим праздником музыки. Очень жаль, что оно не нашло продолжения в сегодняшней культурной жизни Таджикистана.

Есть песни, которые не дают окончательного ответа, их замысел может быть додуман, домыслен самим слушателем. К числу таких композиций относится и песня «Лети», поэтому любое восприятие этой песни будет вполне правильным.

- Еще одна ваша композиция «Чарх бизан», как и другие песни, буквально взорвала все радиостанции Таджикистана в 2009 году, но и сейчас она актуальна и любима вашими поклонниками. Планируете ли вы записывать и другие песни на таджикском языке в жанре поп-музыки?

- К сожалению, в моем репертуаре не так много песен на родном языке, потому что большая часть выступлений и концертов проходит за пределами Таджикистана. Но сейчас я планирую записать несколько песен на таджикском, есть уже намётки. Это будет сюрприз.

- Вы часто прилетаете в Таджикистан на частные концерты?

- Да, часто, чаще всего в Душанбе и Худжанд. В следующем году под эгидой «Парвиз Назаров - 30 лет на сцене» планируется большой тур по Казахстану, России и дальнему зарубежью. Очень хотелось бы, чтобы это шоу увидели мои земляки в городах Таджикистана, сейчас идёт большая подготовка.