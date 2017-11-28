АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе состоится очередная сессия нижней палаты парламента Таджикистана.

- В Душанбе завершает работу четвертое заседание глав национальных библиотек стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

- Завершается визит в Душанбе заместителя командующего сухопутными силами Центрального штаба армии США, генерал-лейтенанта Теренса Мак Кенрика.

- В театре «Аксра» в Бангкоке состоится гала-церемония Азиатской футбольной Конфедерации «AFC Annual Awards 2017», на которой будут подведены итоги уходящего года и названы лауреаты сезона-2017 в азиатском футболе. Гала-церемонии начнется в 18:30 часов по местному времени (16:30 – по душанбинскому).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 НОЯБРЯ

1947 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию о создании на территории Палестины арабского и еврейского государств.

2009 – Эмомали Рахмон принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ЛЭП 500 кВ «Юг-Север».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 НОЯБРЯ

1936 – родилась киноактриса, Заслуженная артистка Таджикистана Дильбар Касымова.

1961-1992 – родился эстрадный певец, Народный артист Таджикистана Кароматулло Курбанов.

1962 – родился журналист, Лауреат премии имени А.Лахути, генеральный директор Медиа-холдинга «Азия-Плюс» Умед Бабаханов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах без существенных осадков, в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 9-14 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем 0-5 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью -3+2, днем 8-13 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 11-16 мороза, днем -3+2.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах без существенных осадков, в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 12-17 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 2-7 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/c.Температура: ночью 1-3 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 8-10 тепла.