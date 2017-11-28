Высокопоставленный китайский военный чиновник Чжан Янь, в отношении которого велось расследование о коррупции, покончил жизнь самоубийством, сообщает Радио "Свобода".

Агентство Рейтер отмечает, что это стало очередным громким событием в широкомасштабной кампании по борьбе с коррупцией в Китайской народной армии. Официальное китайское информационное агентство Синхуа сообщило, что во второй половине дня 23 ноября Чжан Янь повесился дома.

Чжан Янь, бывший член влиятельного Центрального военного комитета, оказался под следствием в связях с опальными генералами Го Бойонгом и Сюй Цайхоу, сообщает Синьхуа.

Расследование подтвердило, что Чжан Янь "серьезно нарушил дисциплину", "подозревался в даче и получении взяток", а происхождение его огромного количества активов остается неясным, сообщает Синьхуа со ссылкой на комиссию по расследованию. Источники сообщили Рейтер, что Чжан, который был директором Отдела политической работы, находился под следствием, хотя правительство об этом не объявило.

​Вооруженные силы Китая, крупнейшая в мире армия в настоящее время проходят кампанию по модернизации, стали важным направлением деятельности председателя КНР Си Цзиньпина против глубоко укоренившейся коррупции.

Служащие и вышедшие в отставку офицеры заявили, что коррупция в вооруженных силах настолько распространена, что может подорвать способность Китая вести войну. Десятки офицеров подверлись следственным действиям и заключены в тюрьму, в том числе Сюй и Го, как бывшие заместители председателя Комитета, который возглавляет Си Цзиньпин. В прошлом году Го Бойонг был приговорен к пожизненному сроку, а Сюй Цайхоу умер от рака в 2015 году, прежде чем мог предстать перед судом.

Комментарии министерства обороны КНР и официальные веб-сайты утверждают, что Центральный военный комитет 28 августа решил провести расследование в отношении Чжан Яня, который "потерял моральную основу" и воспользовался самоубийством как средством "избежать наказания со стороны партии и страны" и совершил "крайне отвратительный поступок".