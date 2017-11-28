Меджлис (парламент) Туркменистана переименовал ряд населенных пунктов и районов в восточном регионе республики, убрав из их названий упоминания о бывшем президенте Сапармурате Ниязове и его родственниках.

Как передают «Альтернативные новости Туркменистана», на которые ссылается ИА "Фергана", изменения коснулись Лебапского велаята (области), где президент Гурбангулы Бердымухамедов накануне провел выездное заседание правительства.

В частности, этрапу (району) Атамырат и городу Атамырат, которые были названы в честь отца Ниязова, были возвращены прежние названия – Керкинский этрап и город Керки. Сердарабатский этрап, который в свое время был переименован в честь Сапармурата Ниязова, носившего титул Сердар (вождь), снова стал называться Чаржевским этрапом. Прежнее название Дарганата вновь присвоено этрапу и городу Бирата, а этрап Галкыныш (возрождение) и город Галкыныш снова стали называться Дэнев. Поселок Ниязов Дэневского этрапа получил название Гарашсызлык (независимость).

Кроме того, постановлением парламента был упразднен этрап имени Бейик (великий) Туркменбаши. Его административные территории переданы этрапу Довлетли. Территория этрапа Гарашсызлык передана этрапу Галкыныш, территорию Гарабекевюльского этрапа – Халачскому, Сакарский этрап теперь будет в составе Саятского.

Комментируя данное постановление, Бердымухамедов отметил, что в Лебапском велаяте немало мест, которые в прошлом имели знаменитые названия. «Если мы сохраним их в топонимике региона, то это станет ещё одним шагом на пути сохранения и передачи следующим поколениям нашего национального наследия», – цитирует его слова «Туркменистан сегодня».

Президент напомнил также, что в древности по территории нынешнего Туркменистана проходил Великий Шелковый путь, оставивший в истории названия многих торговых городов, велаятов и мест. «Они сохранились не только в древних источниках и научных трудах, но и в памяти народа. Дехистан, Амуль, Абиверд, Парфия… Какие прекрасные названия! А ведь можно привести в пример ещё много других», – отметил Бердымухамедов.

По сообщению национального телевидения, он продолжит свою рабочую поездку по стране в Марыйском велаяте. Ожидается, что и в этом регионе в ближайшие дни будет продолжена работа по избавлению от ниязовского наследия.