Душанбинский клуб «ДИСИ Инвест», досрочно, за 2 тура до конца первенства профессиональной футзальной лиги Таджикистана в 4-й раз подряд стал чемпионом страны.

В 26-м туре «ДИСИ Инвест» одержал победу над аутсайдером чемпионата - ФК "Алока" со счетом 14:4.

Как известно, после участия в Лиге Чемпионов АФК летом 2017 года, команда испытывала серьёзные финансовые затруднения. Однако, это не смутило игроков команды и они в каждом матче выкладывались на полную, сражаясь за победу и довели дело до конца, выиграв чемпионство в четвертый раз подряд.

«В этом году команда доказала, что и без легионеров способна выиграть чемпионский титул», - говорит бывший директор клуба Нодир Дусматов, который до сих пор болеет за этот клуб.

Серьезную конкуренцию составил худжандский "Сипар", но в самых важных матчах команда не смогла набрать важные очки.

У «ДИСИ Инвест» после объявления спонсора о невозможности помочь клубу в дальнейшем, произошли серьезные изменения. Легионеры покинули команду, несмотря на это, команда сохранила костяк, состоящий из местных ребят.

О стабильности состава и уровне мастерства игроков «ДИСИ Инвест» говорит и тот факт, что в списках бомбардиров и лучших игроков входят сразу несколько футзалистов этой команды.

Второе место заняла команда «Сипар» из Худжанда. Она до последнего момента составляла мощную конкуренцию чемпиону, однако, потеряв очки, досрочно прекратил борьбу за «золото», но вместе с тем команда забронировала себе 2-е место. Заочную борьбу за третье место поведут «Соро компания» и «Равшан».

Первую пятерку замыкает новичок Лиги – «Садовая» из Истаравшана.

Во втором круге бывший управляющий «ДИСИ Инвест» Нодир Дустматов возглавил эту команду, и заявил, что его команда на равных будет сражаться с лидерами.

Истаравшанцы в принципиальном дерби обыграли «Сипар» со счетом 8:6 и практически лишили последних «золота».

Туманное будущее чемпиона

По сообщению руководства команды, после завершения чемпионата

«ДИСИ Инвест» начнет планомерную подготовку к очередному розыгрышу Лиги чемпионов АФК. Однако, из отказа спонсора, судьба команды остается неизвестной.

Следует отметить, что чемпион страны регулярно отправляет в стан сборной команды своих лучших игроков. Например, в последнем сборе национальной сборной Таджикистана по футзалу участвовали вратарь Фируз Бекмуродов, полевые игроки Собирджон Гуляков, Шавкат Халимов, Умед Кузиев, Дилшод Саломов и Рахмонали Шарипов.

Летом бывший вице-президент клуба Нодирджон Дусматов сделал заявление о том, что действующий чемпион Таджикистана по футзалу душанбинский «ДИСИ Инвест» может отказаться от дальнейшего участия в чемпионате из-за финансовых проблем.

«Сейчас «ДИСИ Инвест» находится на грани исчезновения, - сообщал тогда Дусматов. - Генеральный спонсор команды не может дальше спонсировать команду из-за финансового кризиса, и клуб фактически остался без финансирования».

Однако, команда продержалась до конца сезона. По данным представителей таджикского футзала, с декабря превращается финансирование со стороны нынешнего спонсора. Дальше неизвестно, что будет с командой.

Напомним, что команда была основана в 2012 году энтузиастами под названием «Рояль Паб». Тогда мало кто мог представить, что из группы любителей мини-футбола разрастется по-настоящему профессиональный клуб, который на протяжении последних двух лет неизменно становится призером в национальном чемпионате и входит в число лучших команд страны.

Свой первый трофей «ДИСИ Инвест», состав которого был сформирован из местных игроков, завоевал в 2013 году. Это были бронзовые награды чемпионата Республики Таджикистан.