Памятные серебряные монеты "Домбыра" номиналом 500 тенге, которые продолжили серию "Сокровища степи", выпустил Нацбанк РК, сообщает CA-News со ссылкой на пресс-службу финрегулятора РК.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, масса - 31,1 грамма, диаметр - 38,61 миллиметра, качество изготовления - "proof", максимальный тираж - три тысячи штук. Имеется одна вставка из бриллианта диаметром один миллиметр.

На аверсе монеты в центральной части на орнаментальном фоне расположено изображение народного музыкального инструмента - домбры. В правом секторе надпись "500 тенге", обозначающая номинал монеты, и надпись "Ag 925 31,1g", обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. По окружности надпись "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ" на казахском языке и "РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН" на русском языке.

На реверсе монеты изображен фрагмент игры на домбре на фоне стилизованных изображений гор, казахского поселения, степи, скакунов, нотного стана с фрагментом музыкального произведения для домбры. В верхней части монеты расположена надпись "ДОМБЫРА" на казахском языке и число "2017", обозначающее год чеканки. В нижней - товарный знак Казахстанского монетного двора. Монета инкрустирована бриллиантом. Цветовое решение выполняется посредством золочения.

Памятные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан".