Табачные компании в США обязали в СМИ рассказать о вреде курения, причем, на правах рекламы и за свои собственные средства.

Как передает "Коммерсант.RU", табачным компаниям в США пришлось выполнить решение суда 2006 года. Под санкции попали четыре крупных компании - Altria, Philip Morris USA, R. J. Reynolds Tobacco и Lorillard. Согласно установленному порядку, им придется регулярно публиковать подобные заявления более чем в 50 американских газетах, включая Chicago Tribune, The New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, а также на телеканалах CBS, ABC и NBC.

Объявления должны печататься в газетах каждое воскресенье, число рекламных роликов на телевидении должно достигать 260 в год. Регламентированы также продолжительность роликов, расположение заявлений о вреде табака и сами формулировки.

Например вот так: "Каждый год больше людей погибает от курения, чем в результате убийств, СПИДа, суицида, наркотиков, автомобильных катастроф и алкоголя вместе взятых", "Табачные компании намеренно создали сигареты с таким количеством никотина, чтобы вызвать и поддерживать зависимость", "Когда вы курите, никотин действительно меняет ваш мозг, поэтому бросить курить так сложно".



Примечательно, что решение о публикации таких заявлений было принято американским судом около десяти лет назад. Однако все эти годы табачным компаниям удавалось отсрочить вступление в силу данного положения - они постоянно подавали апелляции. Кстати, в отличие от европейских пачек сигарет, американские не содержат предупреждения о вреде курения.