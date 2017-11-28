Бывший советник лидера Партии исламского возрождения Таджикистана Саидброхим Назар, который находился с августа 2015 года в Иране, в конце минувшей недели вернулся в Душанбе.

Об этом «АП» сообщил источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

По его словам, во время вооруженного мятежа эксзаместителя министра обороны Таджикистана, который был совершен в середине сентября 2015 года, Назар был в Иране и не имел связей с ПИВТ.

Отмечается, что бывший советник партии Исламского возрождения «отошел от ПИВТ после выборов в парламент Таджикистана, которые состоялись в марте 2015 года».

По данным источника, у правоохранительных органов страны никаких претензий к нему нет и задерживать его никто не собирается.

Между тем, в мае 2015 года суд района Исмоили Сомони города Душанбе оштрафовал советника председателя ПИВТ Саидиброхима Назара на 60 тысяч сомони за многоженство.

В сюжете гостелеканала сообщалось, что Назар имел четыре жены и вел со всеми ними совместное хозяйство. Расследование в его отношении началось после получения жалобы от четвертой жены, которая обратилась в Генпрокуратуру 9 апреля.

Сам Назар тогда признал, что у него были одновременно только две жены.