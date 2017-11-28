Ресторан InAzia в отеле Sheraton Dushanbe предлагает изысканное кулинарное путешествие по миру азиатских вкусов и ароматов. Здесь подают подлинно азиатские творения, созданные шеф-поваром Биджаем Тамангом.

InAzia славится исключительным кулинарным опытом, сочетающим кулинарные шедевры и искусство приготовления блюд перед гостем. В меню ресторана включены блюда из стран Юго-Восточной Азии: Таиланда, Вьетнама, Сингапура, Китая и Индонезии.

Биджай Кумар Таманг - шеф-повар ресторана родом из Непала. Он проработал в 5-звездочных отелях Дубая, Мальдив, Индии и Катаре. Он также работал в ресторане KAI3, отмеченном звездой Мишлен. Насколько виртуозно и изыскано готовит Биджай, смотрите в нашем видео.

Оригинальные азиатские ингредиенты, высококлассные и персонализированные услуги, предоставляемые опытной командой, делают InAzia идеальным выбором для изысканной кухни. В ресторане могут разместиться 50 человек в общем зале. Также здесь имеется отдельная приватная комната.

Ресторан идеально подходит для деловых встреч, частных ужинов и семейных торжеств до 14 гостей.

Здесь вам рады подготовить специальное меню в соответствии с вашими кулинарными предпочтениями.

Адрес: Sheraton Dushanbe Hotel, InAzia Restaurant

Душанбе, улица Айни,48.

Телефоны: +992 48 7030000 , +992 48 7030043