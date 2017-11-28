Узбекистан в скором времени наладит авиасообщение с Афганистаном. Первый рейс из Кабула в Ташкент будет выполнен в среду, 29 ноября, сообщает CA-News.

29 ноября около 9:00 утра в Ташкенте приземлится первый гражданский борт из Афганистана, сообщили узбекские СМИ.

Афганская авиакомпания Kam Air будет выполнять рейсы по код-шерингу. НАК «Узбекистон хаво йуллари» является партнером на направлении с правом продажи билетов на рейс под собственным кодом.

Авиасообщение между двумя странами открывается в преддверии визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан. Ожидается, что Ашраф Гани посетит Узбекистан в начале декабря.