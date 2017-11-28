Спикер верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев 27 ноября в Душанбе принял главу комитета по государственным структурам сената Пакистана Мухаммада Талха Махмуда, который одновременно является председателем группы дружбы парламента своей страны с парламентом Таджикистана.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества двух государств в сферах экономики, транспорта, энергетики, борьбы с терроризмом, обеспечения безопасности, укрепления связей между парламентами Таджикистана и Пакистана, сообщил «АП» помощник председателя Маджлиси милли МО республики по связам со средствами массовой информации и неправительственными организациями Навруз Курбонзода.

Особое внимание было уделено вопросам, связанным с реализацией проекта CASA-1000, который обеспечит подачу электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан.

Спикер верхней палаты парламента Таджикистана также выразил уверенность в том, что реализация проекта Экономический коридор Китая и Пакистана послужит стимулом для развития нашей страны, в том числе, станет возможностью для выхода Таджикистана к морским портам Пакистана.

Мухаммад Талха Махмуд передал своему собеседнику приветствия спикера сената Пакистана Миана Риза Раббани и пригласил Убайдуллоева посетит Пакистан с официальным визитом в любое для него удобное время.