Командир пограничной заставы отряда «Дарваз» пограничных войск ГКНБ Таджикистана, в котором в конце августа текущего года солдат срочной службы взял в заложники прапорщика и троих его подчиненных, временно отстранен от занимаемой должности, сообщил «АП» источник в ПВ ГКНБ РТ.

По его словам, расследование инцидента, который произошел 25 августа на территории вышеназванной заставы, продолжается. Как ранее сообщалось, военная прокуратура Хорогского гарнизона, который расследует инцидент, ранее присвоила гриф «секретно» уголовному делу, возбужденному по факту взятия в заложники старшего по званию солдатом срочной службы.

«Если в ходе судебного разбирательства данного инцидента будут выявлены нормы нарушения законности со стороны командира заставы и его троих подчиненных, они будут уволены с занимаемых должностей и привлечены к ответственности, вплоть до уголовной», - отметил источник.

Напомним, 20-летний солдат погранвойск Сафарбек Хонов, уроженец района Джалолиддина Балхи Хатлонской области, 25 августа взял в заложники прапорщика войсковой части погранвойск. Следователи говорят, что мотивы действий Хонова до сих пор неизвестны.

«Почти три часа с ним велись удаленные переговоры об освобождении прапорщика и сдаче им оружия, однако он ни на какие условия не соглашался и, более того, открыл огонь в сторону переговорщиков. Пришлось открыть огонь на поражение, в результате чего он был убит», - рассказал «АП» тогда источник. Имя заложника не называется, однако, источник отметил, что во время перестрелки он также получил огнестрельное ранение в шею и был госпитализирован в больницу города Хорог.

Родственники Сафарбека Хонова, согласно сообщению Радио «Озоди», не доверяют официальной версии его гибели.

Идибек Хонов, отец солдата, считает, что сын по каким-то причинам был вынужден пойти на такой шаг. «Я обратился с просьбой о помощи к правозащитникам «Офиса гражданских свобод». Хочу обратиться в суд», - сказал он и добавил, что на теле Сафарбека были обнаружены следы сильных побоев.