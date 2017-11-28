В Международном аэропорту Мумбаи был установлен новый мировой рекорд: в пятницу, 24 ноября, в аэропорту выполнили посадку и взлет 969 самолетов, сообщает CA-News со ссылкой на Times of India.

Таким образом, был побит прошлый мировой рекорд, который также был установлен этим аэропортом, — 935 рейсов за 24 часа.

В аэропорту две взлетно-посадочные полосы, однако из-за того, что они пересекаются, одновременно их использовать нельзя. То есть формально он относится к категории аэропортов с одной ВПП.

Тем не менее в час в воздушной гавани взлетают и садятся около 50 самолетов. В какой-то момент времени совершаются 10 рейсов за 10 минут.

Хотя нормальный график работы аэропорта — около 900 рейсов в сутки, рекорд в пятницу был установлен благодаря чартерам и полетам частных самолетов.

В планах воздушной гавани самого населенного мегаполиса Индии (число жителей агломерации около 23 млн человек) — установить новый рекорд в 1 тыс. рейсов за 24 часа.

В аэропорту ввели отчет с 05:30 пятницы до 05:30 субботы.