В Казахстане, в Доме Дружбы города Кокшетау, 26 ноября состоялось открытие первого в стране таджикского национально-культурного центра «Санги-Кабуд», сообщает Казинформ.

В мероприятии приняли участие посол Таджикистана Назирмад Ализода, военный атташе Таджикистана Рустам Джумаев и председатель общественных объединений и культурных центров таджиков Казахстана Шакарбек Норматов.

Как сообщается, в Центре местные жители, в том числе и живущие тут таджики, теперь смогут узнать больше о культуре дружественной Республики, посетить интересные мероприятия и повысить свой уровень образования.

Председатель «Санги-Кабуд» Шакарбек Норматов сказал, что «планов уже очень много, начиная от круглых столов и заканчивая масштабными мероприятиями». Он отметил также, что для того, чтобы открыть этот центр, пришлось через многое пройти, однако государство помогло разобраться с бюрократическими процедурами.

Норматов, в свою очередь, сообщил, что подобных мест, как «Санги-Кабуд», в стране еще не было. Он напомнил, что в Акмолинской области проживает множество этнических таджиков, которые довольно активно участвуют в культурной жизни Казахстана.