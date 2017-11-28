В Стокгольме (Швеция) в рамках VI литературного фестиваля “Open Eurasian Literature Festival & Book Forum” (OEBF-2017) состоялось вручение наград таджикским писателям. Почетной премией “За личный вклад в объединение народов Евразии через литературу” на фестивале была награждена таджикская писательница Гульсифат Шахиди. Премию вручил вице-председатель Евразийской творческой гильдии (Лондон) Марк (Марат) Ахмеджанов, сообщили в оргкомитете фестиваля.

Свое творчество на фестивале OEBF также презентовали таджикские писатели Шахзода Назарова из Самарканда (лауреат премии “Лучший женский автор-2016” им. Марзии Закирьяновой) и Уринбой Усмонов из города Худжанд.

Свои книги Шахзода Назарова пишет на языке фарси, в этом году ее книга «Стокгольмский синдром» была переведена на английский язык и презентована в культурном центре ABF в зале имени шведской писательницы Эльзы Бесков.

“Литература Таджикистана занимает свое почетное место в мировой литературе. Она неразрывно связана со всем центральноазиатским регионом, потому и особо интересна европейскому читателю” – сказала на фестивале британский редактор Стефен Бланд.

Внимание гостей фестиваля также привлекла новая книга Гульсифат Шахиди “К Востоку устремлен мой взор”. В своем произведении писательница подчеркнула развитие межкультурного, межнационального пространства, наведения гуманитарных "мостов" соединяющих Россию и Таджикистан.

Творчество Гульсифат Шахиди не раз получало международное признание: в 2015 году она была удостоена медали “Голубь Мира” от международной ассоциации «Генералы мира – за Мир», в 2016 получила премию в номинации “Автор года” от британского издательства “Hertfordshire Press”.

В рамках OEBF-2017 было проведено 14 мероприятий, в том числе творческие выступления авторов из Израиля, Великобритании, Нидерландов, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, России, Узбекистана, Болгарии, Швеции и других государств, круглые столы, художественные выставки и презентации книг. Гостями мероприятий фестиваля стали 300 участников из 20 стран мира.

На фестивале было презентовано 22 книги, изданных издательствами Hertfordshire Press и Cambridge International Press.

Участники фестиваля посетили 2 самые значимые библиотеки в Стокгольме - Международную библиотеку Швеции и Общественную библиотеку города Стокгольма, вручив в дар свои книги на русском, английском, таджикском языках.

Организаторами фестиваля OEBF и конкурса Open Eurasia выступают некоммерческая организация Евразийская творческая гильдия и издательский дом Hertfordshire Press (Великобритания).