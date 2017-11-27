Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о том, что мечтает оставить свой пост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде".

Во время записи программы Рамзана Кадырова спросили о том, готов ли он уйти со своего поста, на что глава Чечни дал неожиданный ответ.

"Можно сказать, это моя мечта, - ответил Кадыров. - Быть руководителем региона и нести ответственность за народ, за республику перед Всевышним, перед руководством государства, ну и перед народом - это очень сложно".

Далее Рамзан Кадыров пояснил, что за каждую ошибку, совершенную на должности руководителя республики, по его мнению, нужно будет ответить "и в этой жизни, и в той".

Дальше он подчеркнул: "Ну, не то, что я устал и не хочу служить… А я считаю, что пришло время. Когда-то нужны были такие, как я - чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня порядок, почитание, понимание в обществе, в России. В первую очередь, что признают нас как граждан России. Я считаю, что у нас пришло время сделать изменения и в Чеченской Республике".

Когда Рамзану Кадырову задали вопрос о возможном преемнике в случае его ухода с поста Чечни, руководитель республики ответил уклончиво:

- Это прерогатива руководства государства и это решение народа. Если меня спросят, кого вы хотите, то отвечу, что есть несколько человек, которые на все 100 процентов могут выполнять эти обязанности на высшем уровне. А дальше - как решат.

В завершении своей речи Кадыров добавил: "Мы полагаем, а там располагают".