Движение автомашин по автодороге Душанбе-Чанак уже открыто: оно было приостановлено накануне, 26 ноября, из-за снегопада, который спровоцировал километровые пробки. С 62 до 84 километра автотрассы в воскресенье скопились более 100 автомашин. А все потому, что кто-то из водителей выехал в горы на летней резине.

Глава пресс-центра КЧС РТ Умеда Юсупова сообщила, что движение на трассе уже восстановлено.

По ее словам, несмотря на оповещение КЧС о том, что в горных районах 26 ноября выпадет сильный снег, водители проигнорировали предупреждение быть предельно осторожными при использовании горных дорог и перевалов, и заменить летние шины на зимние.

"В результате такой халатности, некоторые водители вчера отправились за углем к месторождению «Фон-Ягноб» в Айнинском районе, и застряли в пути из-за сильного снегопада. А все потому, что они не подготовили свои транспортные средства к передвижению по скользким дорогам. На трассе образовалась пробка", - сказала Умеда Юсупова.

По ее словам, сотрудники компании Innovative Road Solutions очистили дорогу и в настоящее время дорога открыта для движения.

"Чтобы впредь избежать подобных ситуаций и для безопасности водителей, особенно на уязвимых участках автодороги Душанбе-Чанак (62 и 72 км), приказом главы КЧС от Майхуры до тоннеля «Истиклол» выставлены мобильные посты из числа спасателей Комитета. Они работают там круглосуточно, несмотря на то, что осадки прекратились", - подчеркнула глава пресс-центра КЧС.

Радио "Озоди" распространило видео с места ЧС.

По словам Юсуповой, на 27 ноября, после прошедшего накануне снегопада, открыты следующие горные автодороги страны: Душанбе –Худжанд, Душанбе–Куляб–Калъаи-Хумб, Душанбе-Сангвор-Хорог-Мургаб, Душанбе-Рашт-Лахш-Кыргызская Республика, также открыты перевалы: Анзоб, Шаршар, Чормагзак, Фахрабад и Хобурабад.