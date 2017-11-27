Представительница Южноафриканской Республики получила титул «Мисс Вселенная-2017». Финал конкурса и церемония коронации 22-летней Деми-Ли Нель-Питерс прошла в гостинице Planet Hollywood Resort & Casino в Лас-Вегасе, сообщает РБК.

Вторую позицию на конкурсе заняла Мисс Колумбия, следом за ней — Мисс Ямайка.

Мисс Вселенная получила корону из рук предыдущей финалистки - француженки Ирис Миттенар.

Победительницу ждет годовое содержание, апартаменты в Нью-Йорке и другие призы. Нел-Питерс стала второй южноафриканской представительницей, выигравшей этот титул. На втором и третьем местах оказались Мисс Колумбия Лаура Гонсалес и Мисс Ямайка Давина Беннет. Всего в конкурсе участвовали 92 девушки со всего мира. Россию представляла 22-летняя Ксения Александрова.

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Конкурс «Мисс Вселенная» — один из четырех крупнейших мировых конкурсов красоты, привлекающих всеобщее внимание.

Помимо «Мисс Вселенная» зрители следят также за соревнованиями красавиц в рамках состязаний «Мисс мира», «Мисс Земля» и «Мисс Интернешнл».

Титул «Мисс Мира-2017» завоевала ранее Мануши Чхиллар — девушка из Индии, собирающаяся стать кардиохирургом.

"Мисс мира-2017" Мануши Чхиллар. 1tvnet.ru

Корону красоты ей вручила победительница прошлого года — «Мисс Мира–2016» пуэрториканка Стефани Дель Валле. Вторую строчку рейтинга заняла девушка из Мексики Андреа Мезе, а третьей стала подданная Великобритании Стефани Хилл.

Конкурс «Мисс Мира–2017» проходил на курортном китайском острове Хайнань с 20 октября.

Короны первых красавиц в этом году уже получили «Мисс Земля» филиппинка Карен Ибаска и «Мисс Интернешнл» Кевин Лилиана из Индонезии.