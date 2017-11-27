Сотрудники Национального банка Таджикистана ознакомились с опытом центральных банков Турции, Азербайджана и Кыргызстана по внедрению автоматизированных систем исламского банкинга.

Презентацию на данную тему для сотрудников соответствующих подразделений НБТ провела в конце прошлой недели турецкая компания Gaia Bilgi Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd, сообщает пресс-служба таджикского регулятора.

Представители турецкой компании представили информацию по программным обеспечениям для формирования централизованной отчетности и автоматизированной банковской системы (транзакционной системы) исламского банкинга.

Был обсужден опыт реализации аналитической и управленческой отчетности в центральных банках, концептуальное описание централизованной отчетности для систем исламского банкинга, а также практический опыт внедрения транзакционных систем исламского банкинга в таких странах, как Турция, Киргизия и Азербайджан.

Целью проведения тренинга является ознакомление с автоматизированными системами исламского банкинга центральных банков, изучение практического опыта по исламскому банкингу и лучших моделей этой системы во всем мире.

Разговор о создании в Таджикистане исламских банков ведется в течение почти уже семи лет.

Летом 2014 года в республике был принят закон «Об исламской банковской деятельности». Были подготовлены ряд нормативных правовых актов для регламентирования и надзора за деятельностью исламских кредитных организаций. Однако для приведения этих актов в соответствие с исламскими принципами финансирования и стандартами исламской деятельности Нацбанку потребовалась помощь международных консультантов.

В регуляторе считают, что без соответствующей нормативно-правовой базы исламские кредитные организации не могут приступить к работе.

В 2015 году «Таджиксодиротбанк» планировал превратить в полноценный исламский банк входящую в свою структуру «Банк развития Таджикистана». Однако «Таджиксодиротбанк» столкнулся с финансовыми проблемами, и дело до принятия конкретных решений не дошло.

В нынешнем году другой таджикский коммерческий банк – «Сохибкорбанк» - заявил о своих намерениях работать в будущем по принципу исламского банкинга. Поможет в этом таджикскому банку Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD), входящая в Группу Исламского банка развития. Стороны даже согласовали предварительные сроки запуска трансформации «Сохибкорбанка».

Исламский банкинг – это такая банковская деятельность, которая соответствует нормам ислама. Основа бизнеса обычного банка, то есть выдача ссуд под процент, прямо запрещена Кораном как ростовщичество. Кроме того, мусульманину запрещено намеренно идти на риск (как следствие - играть в азартные игры и спекулировать на бирже). Эти запреты и есть основная причина, порождающая отличия исламского банкинга от традиционного.

Первые исламские банки появились в конце 60-х годов ХХ века под эгидой организации «Исламская конференция». Первый опыт был неудачным и выглядел скорей пиар-акцией, чем бизнесом. Однако с начала 70-х годов исламские банки стали постепенно развиваться. Среди стран Центральной Азии исламские банки работают на территории Казахстана и Кыргызстана.