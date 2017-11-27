Несмотря на неоднократное предупреждение КЧС для автомобилистов о соблюдении правил дорожного движения, некоторые их них не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры на дорогах в непогоду.

Накануне водитель автомобиля “Чарху”, 24-летний житель города Душанбе превысил скорость движения, в результате чего, машина опрокинулась в канал на окраине столицы. Водитель успел выпрыгнуть из авто, а спасателям КЧС пришлось вытаскивать машину из канала, сообщила "АП" начальник пресс-центре КЧС РТ Умеда Юсуфова.

Она отметила, что КЧС убедительно просит водителей соблюдать правила дорожного движения и не подвергать риску свое здоровье и жизнь других.