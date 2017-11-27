Нижняя палата парламента Таджикистана 30 ноября обсудит, как работает ранее освобожденное от налогов таджикско-китайское совместное предприятие «Ху Чан Гаюр Индастриал», сообщил «АП» источник в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики.

Депутаты намерены рассмотреть обещания руководства вышеназванной компании о создании новых рабочих мест и налаживаю производства стройматериалов.

По предложению правительства Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана 27 мая 2015 года приняло постановление об освобождении от налоговых выплат и таможенных сборов расположенную в Яванском районе компанию «Ху Чан Гаюр Индастриал».

Сумма налоговых выплат и таможенных сборов, от которой была освобождена компания, составила 4,3 миллиона долларов.

Тогда глава компании с такджикской стороны Акбар Гуломов отметил, что первую очередь предприятия планируется ввести в строй уже в июне 2015 года. Он тогда сообщил депутатам, что в страну завезено оборудование и стройматериалы для возведения предприятия на сумму 18 миллионов долларов, из которых доля таджикской стороны составляла тогда 35%.

В целом стоимость проекта, по словам Гуломова, оценивалась в 20 миллионов долларов.



Согласно проектной документации, компания способна производить в сутки 10 тысяч тонн гипсокартона, из которых 7 тысяч тонн будут предназначены для реализации на внутреннем рынке, а остальная часть - для экспорта в Афганистан.

Акбар Гуломов (сын покойного первого вице-премьера республики Асадулло Гуломова) тогда обещал депутатам, что на предприятии будут трудоустроены 300 человек, а после сдачи его в эксплуатацию гипсокартон в стране будет стоить на 35 процентов дешевле.

Депутаты решили проверить, сдержались ли данные обещания.