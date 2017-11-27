В Узбекистане следователи возбудили уголовное дело в отношении двух лиц, которые поставили колбасному цеху «Шаршара» в Алмазарском районе города Ташкента 69 килограммов ослиного мяса из Хорезмской области, пишет centralasian.org.

Под следствием оказались и сотрудники колбасного цеха, которые оформили ослятину как говядину. Как сообщил источник в правоохранительных органах узбекской столицы, 21 ноября в колбасном цехе был проведен рейд, в ходе которого установлено, что 69 килограммов ослиного мяса было добавлено в остальную массу некачественного мяса, предназначенного для приготовления колбасы.

Как сообщил сотрудник правоохранительных органов города Ташкента, во время рейда, проведенного в цехе по производству мясных полуфабрикатов «Шаршара», принадлежащего ООО Gold Premium Product, в качестве вещественного доказательства было изъято 275 килограммов мяса, показавшегося следователям некачественным по виду и запаху.

Экспертиза изъятого мяса была проведена в Центре Государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Ташкента. Согласно заключению, в составе изъятого мяса была обнаружена ослятина, которая признана опасной для здоровья потребителей. Поставлялось ли и ранее ослиное мясо в цех пока неизвестно.

В Узбекистане ослиное мясо считается самым дешевым мясом домашних животных. Средняя цена за одного осла составляет в данный момент 150-200 тысяч сумов (около 18-24 долларов США). Ослиное мясо стоит в четыре раза дешевле, чем говядина.