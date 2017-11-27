Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк и Генеральный прокурор Республики Таджикистан Юсуф Рахмон провели в Минске 24 ноября рабочую встречу и обсудили актуальные вопросы взаимодействия двух стран в уголовно-правовой сфере, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Таджикистана.

В состав таджикской делегации также вошли помощник Генерального прокурора РТ Абдурахмон Хотамбеков, начальник управления международных отношений генпрокуратуры Манучехр Махмудзода, начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможне Генпрокуратуры Музафар Юсуфи, прокурор города Гулистон Согдийской области Абдулло Абдуллозода. В мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь Козидавлат Коимдодов.

C белорусской стороны участвовали заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь Алексей Стук, курирующий международно-правовое сотрудничество ведомства, руководители ряда структурных подразделений, непосредственно работающие с иностранными коллегами.

Во время рабочей встречи были обсуждены вопросы международно-правового сотрудничества, укрепления взаимодействия в борьбе с преступностью и коррупцией, обеспечения защиты прав граждан и юридических лиц, состоялся обмен опытом осуществления прокурорской деятельности.

Завершилось мероприятие подписанием Александром Конюком и Юсуфом Рахмоном Программы сотрудничества между Генеральной прокуратурой Республики Беларусь и Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан на 2018–2019 годы с закреплением в ней конкретных совместных действий.