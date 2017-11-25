Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса в «черную пятницу» 24 ноября превысило 100 миллиардов долларов.

В результате роста акций Amazon на два процента на фоне распродаж, пишет Bloomberg, состояние Безоса выросла на 2,4 миллиарда долларов — до 100,3 миллиарда, сообщает Медуза.

Bloomberg называет Безоса первым с 1999 года человеком, состояние которого превысило 100 миллиардов. Предыдущим был основатель Microsoft Билл Гейтс. За последний год состояние Безоса выросло на 32,6 миллиарда.

В 2017 году Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире, обогнав Билла Гейтса.

Bloomberg отмечает, что Джефф Безос, в отличие от многих других предпринимателей, тратит сравнительно немного на благотворительность. По подсчетам агентства, без трат на благотворительность состояние Билла Гейтса было бы не 86,8 миллиарда долларов, а более 150 миллиардов.