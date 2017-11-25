Вчера, 24 ноября, в Кыргызстане состоялась торжественная церемония вступления Сооронбая Жээнбекова в должность президента Кыргызской Республики. Важной частью церемонии инаугурации стало вручение ему нагрудного знака президента, который является настоящим произведением искусства.

Наш партнер «Открытая Азия онлайн» решила присмотреться к символам президентской власти и в других странах Центральной Азии, а заодно понять, какую смысловую нагрузку они несут.

Отметим, что использование нагрудных знаков – это практика, распространенная во многих странах мира. Такие символы власти есть, например, в России, Франции, у президента Украины. В США коллар (мужское колье, так еще называют эти нагрудные знаки) есть у главы каждого крупного университета, но президент страны не имеет такой регалии.

Иногда коллар изготавливают для каждого президента, иногда он создается в единственном экземпляре и передается вместе с должностью.

Кыргызстан – пять колларов республики

По некоторым данным, уже у первого президента Кырыгзстана – Аскара Акаева – был нагрудный знак, украшенный бриллиантами.

Коллар, действительно, был. Но вручили ему его представители иностранной академии наук, как почётному члену. Ни на одной инаугурации Акаева (а их было три) нагрудные знаки не использовались.

Моду на знаки отличия ввел в республике второй президент – Курманбек Бакиев.

Символ президентской власти изготовили отечественные ювелиры. Вот как выглядел первый нагрудный знак, согласно сохранившемуся описанию: в центре коллара, сделанного из золота и снабженного серебряной 24-звенной цепью, изображен Манас верхом на скакуне. С обратной стороны одного из звеньев выгравированы имя, отчество, фамилия президента и дата, указывающая срок его избрания.



Предполагалось, что символ власти будет передаваться от одного президента к другому. Однако уже в 2009 году, после избрания на второй срок, Бакиев попросил себе новый символ. В итоге ювелиры цепь сократили до девяти звеньев (символизирующих семь областей Кыргызстана, а также города Бишкек и Ош). В центральной части знака красовался уже не герой Манас, а золотой герб страны. Несмотря на то, что золота в изделии стало меньше, его общая стоимость увеличилась, поскольку мастераиспользовали бриллианты.

Куда делись эти два нагрудных знака после революции 2010 года – неизвестно. Кто-то говорит, что Бакиевы захватили дорогие украшения с собой, кто-то полагает, что их украли мародёры, и теперь они хранятся в частной коллекции. Как бы там ни было, за последние семь лет эти символы власти Бакиева и настоящие произведения ювелирного искусства никто нигде не демонстрировал.

Следующим президентом Кыргызстана стала Роза Отунбаева. Для её инаугурации был изготовлен особенный коллар, подчеркивающий, что во главе государства встала женщина.

– Нагрудный знак я изготовил из золота и серебра, украсил жемчугом, чтобы подчеркнуть женственность президента, – говорит художник-ювелир Виктор Сырнев, который и был автором нагрудного знака. – Основным мотивом стал образ Умай Эне – одного из самых почитаемых божеств древних кыргызов. А в качестве медальона я использовал уникальный по огранке и качеству полудрагоценный камень цитрин. Он стал символом цельности, неделимости и многогранность всех народов, проживающих в Кыргызстане.

Кстати, именно Роза Отунбаева законодательно прописала, зачем нужен президентский ювелирный изыск, в каких случаях он должен использоваться, и что с ним станет после завершения президентских полномочий, подписав указ «О нагрудном знаке президента КР».



В документе говорится, что нагрудный знак нужен «в целях обеспечения протокольного представления президента КР на официальных мероприятиях и встречах с главами иностранных государств и представителями дипломатических миссий, в рамках международной практики и в соответствии со статьей 2 Закона «О гарантиях деятельности президента». Также было установлено, что он должен храниться в служебном кабинете госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.



Естественно, Отунбаева не могла передать свой «женский» знак следующему президенту-мужчине. Поэтому, сложив с себя полномочия, отдала его в исторический музей. А для Атамбаева изготовили новый коллар.

Для создания очередного символа президентской власти был объявлен тендер, который выиграла ювелирная компания «Опал», эскиз снова разрабатывал художник-ювелир Виктор Сырнев.

Цепь из 14 звеньев общей длиной 108 см замыкает крупный медальон – стилизованная копия высшего республиканского ордена «Ак-Шумкар» («Белый сокол»). На шесть звеньев-розеток нанесен девиз «Эл, Жер, Биримдик», «Земля, Народ, Единство» – на кыргызском и русском языках. Четыре ажурных звена изображают тюндюк – решетчатое отверстие в куполе юрты для проникновения света и воздуха, символ очага, родины и вечности.



Для нового президента Кыргызстана был изготовлен новый коллар. Однако внешне он практически повторил нагрудный знак президента Атамбаева. Почему это было сделано – для экономии средств или чтобы подчеркнуть преемственность власти (ведь, как известно, Жээнбеков – ставленник Атамбаева) – администрация президента ответить не смогла.

Кроме того, у всех президентов Кыргызстана имеется и свой президентский штандарт.



«Полотнище красного цвета (цвета Государственного флага Кыргызской Республики), обрамлённое золотой лентой, шириной 50 мм, и золотой бахромой. Ширина полотнища составляет три пятых его длины. В геометрическом центре расположен золотой круг, диаметр которого составляет три пятых ширины флага. В центре золотого круга расположено стилизованное изображение Государственного герба Кыргызской Республики: изображение белого сокола с распростертыми крыльями, помещённого в центре золотистого круга, и расположенных на заднем плане озера, отрогов гор Ала-Тоо и восходящего солнца с лучами золотистого цвета. По кругу располагается надпись золотом «Кыргыз Республикасынын Президенти». Размеры букв надписи составляют одну седьмую диаметра золотого круга. На древке штандарта крепится серебряная скоба с выгравированными на государственном языке фамилией, именем и отчеством Президента Кыргызской Республики и датами, указывающими срок его избрания. Древко штандарта увенчано золотым навершием в виде наконечника копья».

Таджикистан – три знака одного президента

У президента Таджикистана Эмомали Рахмона тоже есть свой знак, он состоит из трех частей: ордена «Звезда Президента Таджикистана», «Крылатого льва» и золотой цепи.



В середине знака расположена семиконечная красная звезда, изготовленная из красного рубина, выражающая борьбу за свободу, независимость, справедливость и прогресс. По окружению золотого круга выгравирована фраза «Звезда президента Таджикистана». Внутри семиугольной звезды – золотой государственный герб республики. Семиугольная звезда украшена серебряными лучами, которые символизирует чистоту помыслов и духа. Каждый луч (всего их семь) украшен тремя круглыми рубинами, средние лучи (общее число – 14 линий) украшены двумя рубинами и малые лучи (общее число –14 линий) вставлены по одному рубину. На каждом наконечнике звезды расположены семь золотых пластин с изумрудами.

Крылатый лев соединяется с двух сторон специальными золотыми пластинами с золотой цепью. Золотая цепь связывает 13 золотых кругов в определенной последовательности. В шести золотых кругах – изображение Крылатого льва, в семи других – герба.



Другой символ президента Таджикистана – штандарт – представляет собой прямоугольное полотнище размером метр на два, состоит из трёх горизонтально расположенных цветных полос, соответствующих по цвету и ширине государственному флагу республики. Окаймление штандарта длинною 50 мм, расшито золотыми нитями ручной работы и украшено бахромой.



В центре штандарта изображен «Дирафши Ковиён» – «Ковийский стяг». Легенда об этом стяге взята из «Шахнаме» Фирдавси, в ней кузнец Кова прикрепил свой фартук к древку копья и под этим знаменем привел повстанцев к наследнику царя Фаридуну, который украсил полотнище золотой четырёхконечной звездой, драгоценными камнями и лентами красного, жёлтого и фиолетового цветов и назвал его знаменем Ковы.

В верхней части «Дирафши Ковиён» изображено копьё, символизирующее волю и силу власти для защиты Отечества. Четырехсторонняя часть изображения – четыре стороны света, символизирующие добрососедство, дружбу и сотрудничество со странами и народами мира. Внутри «Дирафши Ковиён» вокруг солнца расположены четыре вьющиеся ветви, обозначающие вечность движения времени, земли и других планет вокруг солнца и выражающие счастье, единство, благополучие и прогресс страны.



В центре «Дирафши Ковиён» тоже изображён Крылатый лев. Над ним корона и семь звёзд, которые являются основой государственного герба. «Дирафши Ковиён» расшит золотыми нитями ручной работы с двух сторон штандарта. Соотношение размеров «Дирафши Ковиён» к штандарту составляет 3:5.



На верхней части древка крепится золотая скоба с выгравированным именем президента Таджикистана, наконечник древка выполнен в форме золотого купола.



Штандарт и знак президента в соответствии с Конституцией переходят от президента к президенту после каждых выборов нового главы государства и хранятся в служебном кабинете главы государства. Были утверждены специальным законом «О символах президента РТ» в 2006 году. Штандарт и знак вручаются главе государства в ходе официальной церемонии инаугурации и принятия присяги.



Кроме Эмомали Рахмона символы власти в Таджикистане еще никто не получал.

Узбекистан – просто удостоверение

В Узбекистане вступление в должность президента – сугубо официальное мероприятие.

Шавкат Мирзиёев официально стал президентом, когда принёс присягу на совместном заседании обеих палат парламента страны. Никаких специальных гостей приглашено не было. Кстати, Мирзиёев клялся, положив руку на Коран и Конституцию одновременно.

Затем председатель Центральной избирательной комиссии от имени собравшихся и всех избирателей страны сердечно поздравил его с избранием на должность главы государства и вручил удостоверение Президента Республики Узбекистан и свидетельство ЦИК.

Также официально проходили и все вступления в должность Ислама Каримова. А он четырежды побеждал на выборах (и ещё дважды продлевал срок своих полномочий).

Казахстан – один знак одного президента

Нагрудный знак президента Казахстана – самый старший в Центральной Азии. Он был учреждён ещё в 1995 году постановлением Центризбиркома.

Президентский коллар сделан из золота и платины. Это многолучевая звезда, покрытая эмалью голубого цвета. Пучки звезды формируют восьмигранник, между лучами – инкрустация из мелких бриллиантов. В центре – медальон белой эмали, обвитый золотой лентой. По окружности идёт надпись золотыми буквами: «ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ».

Знак при помощи подвески в виде государственного герба соединяется с цепью, состоящей из двадцати звеньев, соединённых между собой двойными цепочками. Звенья – это треугольники голубого цвета с белой окантовкой, в центре каждого – золотое изображение шанырака (купол юрты, – прим. ОА), как и в последнем знаке кыргызского президента.



На сайте Акорды отмечается, что для первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева был изготовлен индивидуальный нагрудный знак, дизайн которого немного отличается от описанного выше.



В медальоне изображена витая монограмма «НН». Звенья цепи по кайме и кайма центрального звена вокруг герба инкрустированы мелкими бриллиантами. Короткие промежутки между лучами звезда также украшены этим драгоценным камнем.



Местом постоянного хранения нагрудного знака определён Музей Первого Президента Республики Казахстан в Астане. Он выставлен на всеобщее обозрение в зале государственных наград, которыми отмечен глава государства. Правда, в официальный источниках не уточняется – на обозрение выставлен стандартный нагрудный знак или индивидуальный коллар Назарбаева.

Лидер республики проходил через процедуру инаугурации пять раз. Впервые – в 1991 году – после обретения Казахстаном независимости. Но тогда нагрудного знака у президента молодого государства ещё не было.

Первая инаугурация Назарбаева

Вторая инаугурация Назарбаева

Вторая церемония вступления в должность состоялась зимой 1999 года уже в новой столице – Астане. И тогда коллар уже можно было увидеть на президенте.



Знак отличия неизменно был на Нурсултане Назарбаевом и в третью инаугурацию в 2006-м, и в четвёртую в 2011-м и в последнюю – весной 2015 года.



О том, что президентский коллар как-то менялся за эти годы, нет никакой официальной информации. Но, судя по фотографиям с церемоний разных лет, это всё-таки один и тот же знак.

Любопытно, что знак отличия глава государства может надевать не только на инаугурацию.



В Указе от 1995 года «О штандарте и порядке официального использования знаков отличия Президента Республики Казахстан» говорится, что появляться на публике в колларе можно по случаю государственных праздников, на военных парадах, при вручении государственных наград, во вермя приёмов официальных лиц иностранных государств и международных организаций у себя, а также во время зарубежных визитов в соответствии с протоколом принимающей стороны.



Но и это ещё не всё – в нагрудном знаке в Казахстане можно приходить на открытие сессии парламента, на торжественные вечера или концерты и даже давать официальные телеинтервью.

И ещё один интересный факт. Нагрудный знак формой повторяет орден «Первого Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев». Это государственная награда, занимающая третье положение по значимости в стране. Учреждёна в 2011 году. Орденом Первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева награждаются граждане за особые заслуги в государственной и общественной деятельности, а также могут быть награждены главы зарубежных государств и правительств. О награждённых орденом Назарбаева делают запись в Книге Славы республики.