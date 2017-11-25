В результате теракта, совершенного днем 24 ноября на севере Синайского полуострова, погибли по меньшей мере 235 человек. 109 человек, по последним оценкам, пострадали. Об этом сообщает местное издание Ahram Online со ссылкой на прокуратуру, пишет Медуза.

Это самый крупный теракт в новейшей истории страны, пишет «Би-би-си». Ранее сообщалось о гибели 50 человек, 130 человек числились пострадавшими.

Теракт был совершен в суфийской мечети в населенном пункте Бир Аль-Абед. По имеющимся данным, террористы приехали к мечети на четырех внедорожниках во время молитвы и устроили взрыв, после чего открыли стрельбу по прихожанам. Террористы также обстреляли кареты скорой помощи, в которых везли пострадавших, пишет «Аль-Арабия».

Sky News Arabia со ссылкой на источник сообщает, что египетские беспилотники нанесли удары по двум машинам с боевиками, участвовавшими в атаке. 15 террористов были убиты. Военные разыскивают других участников нападения.