25 ноября исполняется 130 лет со дня рождения выдающего ученого XX века - растениевода, ботаника, селекционера, генетика, систематика, эволюциониста, географа, основателя коллекции мировых генетических ресурсов культурных растений, великого гражданина не только Российской Федерации, но и мира - академика Николая Ивановича Вавилова.

В честь этой юбилейной даты Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова провел в Санкт-Петербурге IV Международную конференцию на тему: «Идеи Н. И. Вавилова в современном мире». В честь памяти академика Вавилова также проходят такие научные конференции в других городах и вузах различных стран мира.

Н.И. Вавилов родился 25 ноября 1887 в Москве в семье предпринимателя. Н.И. В 1910 году, будучи ещё студентом, Вавилов опубликовал первую научную работу - "Голые слизни (улитки), повреждающие поля и огороды Московской губернии" и получил премию.

В 1911 году он окончил Московский сельскохозяйственный институт, но остался в институте заниматься наукой. В 1913 был отправлен в командировку в Англию, где занимался изучением иммунитета хлебных злаков, несколько месяцев проучился во Франции и Германии. Вернувшись в 1914 году из загранкомандировки, закончил свою научную диссертацию "Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям".

В свои молодые годы в 1916 году Николай Вавилов посетил Северный Иран, Памир и Фергану. В этих путешествиях ученый собрал научный материал, который позволил ему сделать два крупных открытия - установить законы гомологических рядов и центры распространения культурных растений.

На Памире и в Иране он установил очень широкий диапазон изменчивости пшеницы, зерновых, зернобобовых, плодовых и других культур. В 1917 году Вавилов был избран профессором агрономического факультета Саратовского университета.

Начиная с 1920 года он приступил к созданию мировой коллекции культурных растений. В эти революционные годы ему удалось получить и перевезти в Россию богатые коллекции, возделываемых в США и в других странах мира растений.

В начале 1921 года Вавилова вместе с группой сотрудников приглашают в Петроград, где в Царском Селе он организует Всесоюзный институт растениеводства.

Вавилов за короткий период времени организовал множество экспедиций и объездил 52 страны мира, побывал в 180 ботанико-агрономических экспедиций по всему миру и стал одним из выдающихся географом-путешественником.

Следует отметить, что Николай Вавилов внес большой вклад, как ученый-первооткрыватель, в организацию многочисленных научных экспедиций почти во всех континентах мира и сбор более 300 тыс. сортообразцов различных культурных и лекарственных растений.

Благодаря постоянной заботе Вавилова о сохранении бесценных собранных и завезенных сортообразцов культур и дальнейшего их размножения и использования в селекционно-генетических и семеноводческих работах в те далекие 20-е годы прошлого столетия был организован Всесоюзный институт растениеводства (ВИР), первым директором которого был сам Вавилов.

Этот вновь организованный научный институт в последующем сыграл неоценимую роль в становлении науки об коллекционировании и сохранении ценнейших сортообразцов растений на территории бывшего Советского Союза, собранных почти со всех континентов мира. По сути это был первый мировой уникальный научный вклад по сбору и сохранению генетических ресурсов растительного мира планеты.

В 1924 году Вавилов возглавил Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур, преобразованный в 1930 г. во Всесоюзный институт растениеводства. Одновременно с 1930 г. он был директором генетической лаборатории, преобразованной в 1933 г. в Институт генетики АН СССР. С 1929 г. - действительный член АН СССР, а также АН УССР, в 1929-1935 гг. - президент, а в 1935-1940 гг. - вице-президент ВАСХНИЛ. С 1931 г. - президент Всесоюзного географического общества.

В 1924 году Вавилов организует экспедицию в Афганистан. Здесь он собирает исключительный по ценности материал.

В 1926 году Вавилов совершает большую поездку по странам Европы, а также Северной Африки. В последующие годы Вавилов посетил Японию, Китай, а также Южную Америку. Он собрал столько образцов различных растений, что его теория получила полное подтверждение. Сразу после поездки выходит в свет его вторая важнейшая работа "Центры происхождения культурных растений".

В 1929 году Н.И.Вавилова избирают академиком и президентом Академии сельскохозяйственных наук. По его инициативе в 1937 году в СССР был проведен международный конгресс генетиков. Он был организован на базе созданного Вавиловым Института генетики Академии наук. Там собралась целая плеяда крупных ученых во главе с академиком Кольцовым, создавшим школу экспериментальной генетики в СССР.

Н.И. Вавилов состоял членом и почетным членом многих зарубежных академий: Аргентинской, Всеиндийской, Шотландской, членом Лондонского королевского общества, членом-корр. Чехословацкой академии сельскохозяйственных наук и Академии наук в Галле, почетным членом Американского ботанического общества, Линнеевского общества в Лондоне и другие.

Необходимо отметить, что Н.И. Вавилов уделял особое внимание изучению Центральной Азии и трижды организовывал научные экспедиции на этой территории. Особенно ценными были экспедиции по территориям Памира, Афганистана и Ирана в 1916, 1920 и 1924 годах.

На Памире он обнаружил многочисленные ценные образцы зерновых культур, особенно ценные формы и виды мягкой пшеницы, зернобобовых, плодовых и других сельскохозяйственных культур, и собрал более 7 тыс. сортообразцов зерновых, зернобобовых, кормовых и других культур, и отправил их в ВИР, для сохранения и использования в селекционно-семеноводческом процессе в будущем. Эти сортообразцы по-прежнему хранятся в институте растениеводства.

В результате этих поездок он сделал вывод, что центром происхождения многих видов зерновых культур, особенно мягкой пшеницы, является Центрально-азиатский регион.

На основе многочисленных научных экспедиций, посвящённых сбору и изучению этих образцов, Вавилов разработал «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости» и, тем самым, научно усилил теорию происхождения видов живых организмов, разработанную Чарлзом Дарвином ёще в 1852 году.

Впервые Вавилов определил центры происхождения культурных растений и влияние агроэкологических условий того или иного региона на становление, модификацию признаков растений и их происхождение.

Николай Вавилов в сложной атмосфере для развития отечественной советской науки упорно защищал титул ученого и однажды высказал мысль, что «…если ты встал на путь ученого, то помни, что обрек себя на вечные искания нового, на беспокойную жизнь до гробовой доски. У каждого ученого должен быть мощный ген беспокойства. Он должен быть одержимым».

Он особенно призывал ученых и простых людей для проявления заботы о сохранении разнообразия видов и сортов растений для будущих поколений. Академик Вавилов был предан делу сохранения местного разнообразия флоры и фауны, как бесценного дара природы и неоценимого ресурса для продовольственной безопасности любой страны.

«Лучше проявить чрезмерную бережливость в настояще время, чем подвергнуть уничтожению то, что тысячами и миллионами лет создалось природой», - писал он.

Изучая большое количество представителей растительного мира и сбора их для сохранения, Вавилов отмечал: «Изучение мирового земледелия наглядно свидетельствует о неустройстве земного шара даже с точки зрения элементарного использования природных ресурсов».

К сожалению, жизнь талантливого ученого была трагически оборвана в годы репрессий в 30-40-х годов прошлого столетия. В расцвете сил и научной деятельности он скончался в тюрьме в родном городе Саратове на 56 году жизни.

В результате кампании против приверженцев генетики, поддержанной на самом высоком уровне власти, в августе 1940 года Николая Вавилова, находившегося в научной экспедиции в Черновцах, арестовали. Следствие длилось 11 месяцев. Ученого вызывали на допрос 400 раз, а совокупное время допросов длилось 1700 часов.

Следствие вели сотрудники НКВД Алексей Хват и Султан Албогачиев. Особенно «постарался» полуграмотный Хват, применявший к Вавилову жесточайшие пытки.

Подорванное в экспедициях тифом и малярией здоровье Вавилова, пытки и голод стали причиной смерти ученого. Отмененный смертный приговор ничего не изменил в участи академика. В Саратовской тюрьме изможденный и страдающий дистрофией Николай Вавилов заболел воспалением легких. Из-за сердечной деятельности 26 января 1943 года наступила его смерть. Он был похоронен в общей могиле.

В 1985 году в московском Политехническом музее состоялась премьера документального фильма «Звезда Вавилова». На показе присутствовала научная общественность.

«Великий ученый, гений, гордость отечественной науки, академик Вавилов не погиб — он сдох!!! Сдох, в Саратовской тюрьме!!!», — кричал научной общественности советский генетик Владимир Эфроимсон после просмотра этого фильма.

Мир ученых, придавая должное внимание заслугам Вавилова, отмечает, что «История, чем дальше отведет нас от эпохи научного творчества этого гениального ученого, тем шире и масштабнее становится его подвиг для развития биологической, сельскохозяйственной и физиолого-генетической науки и благополучия человечества на Земле и научный след академика Вавилова в мире науке – нестираемый, его память не забиваема и его научный подвиг не покоряемый.».

Неоходимо отметить, что академик Н.И.Вавилов в 20–30 годы прошлого столетия очень многое сделал и для развития селекционно-семеноводческой работы в Таджикистане. В те далекие годы на основе его советов и рекомендаций впервые в условиях нашей республики была организована Вахшская опытная научная станция Института «Земледелия»Таджикской академии сельскохозяйственных наук.

За прошедший период на этой опытной станции таджикскими учеными созданы многочисленные ценные сорта хлопчатника, зерновых, зернобобовых и кормовых культур.