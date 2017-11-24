В индийском городе Кочин (штат Керала) состоялся финал конкурса красоты «Мисс Азия -2017», в котором приняли участие 40 представительниц со всего континента, в том числе из Таджикистана.

Крупнейший международный конкурс «Мисс Азия-2017» проходил при участии победительниц национальных отборов азиатских стран и регионов.

Таджикистан в этом конкурсе представляла Мохинур Замирова, выпускница факультета международных отношений Казахского национального университета имени Аль-Фараби, которая заняла первое место и стала обладательницей диплома в номинациях «Мисс зрительских симпатий» и «Мисс красивые волосы», сообщает НИАТ «Ховар».

В номинации «Мисс зрительских симпатий» в онлайн-голосовании Мохинур с самого начала захватила лидерство с большим отрывом, в том числе от представительниц таких стран, как Китай и Индия

Мохинур Замирова посвятила свою победу Дню Государственного флага Республики Таджикистан..

Также Мохинур стала обладательницей короны и сертификата официального титула «Мисс Азия Таджикистан-2017».