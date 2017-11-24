Подведены итоги конкурса сочинений и фотографий «Я горжусь своей дочерью», проводимый Фондом народонаселения ООН в РТ.

В столичном «Вефа-Центре» в рамках глобальной кампании «16 дней против насилия» прошло награждение победителей конкурса сочинений и фотографий “Я горжусь своей дочерью", который был приурочен к празднованию Международного дня девочки, отмечаемого в мире 11 октября.

Организатором мероприятия выступило Представительство Фонда народонаселения ООН в РТ в сотрудничестве с местными и международными партнерами.

Гости и участники мероприятия смогли ознакомиться с выставкой рисунков и фотографий, для них была проведена увлекательная концертно-развлекательная программа. Перед гостями выступили юные спортсмены Национальной федерации таэквондо и кикбоксинга РТ, вокальная группа "Хафтранг" и танцевальный ансамбль «Ситораи умед».

«Гвоздем» мероприятия, конечно же, стало награждение победителей и призеров конкурса лучших сочинений и фотографий "Я горжусь своей дочерью", написанных и сделанных отцами с 11 июля по 19 ноября этого года.

Победителями в конкурсе сочинений стали Азамат Ашуров, Давлатали Шарипов и Олимшо Олимшоев.

Первое место занял Азамат Ашуров из Куляба, который написал прекрасное сочинение о своей дочери Шукроне. Вот отрывок из его эссе:

«Я не мог устоять и никак не мог смириться с тем , что Шукрона может огорчиться на меня и всю жизнь будет делать того, чего не хочет и не желает, то есть работать не по своей любимой профессии. Я взял дочку за руку и мы пошли в другую комнату, где сидели моя жена и старший сын. Я зашел и радостно огласил: «Слушайте прекрасную весть: моя Шукрона станет врачом и будет учиться в мединституте, в Душанбе…»

В конкурсе на лучшую фотографию победителем стал душанбинец Бахриддин Исамутдинов.

Фото победителя Бахриддина Исамутдинова

Всем победителям были вручены памятные подарки и призы, которые вручилаПостоянный координатор ООН в Таджикистане г-жа Пратибха Мехта.

«Отцы играют очень важную роль в жизни своих дочерей, и именно их понимание и поддержка помогают девочкам в осуществлении их мечты и достижении целей. Рассказывая о своем опыте через сочинения и фотографии, отцы становятся ярким примером для подражания», - отметила она.

Примечательно, что в текущем году на конкурс было подано более 70 работ от людей различных специальностей и из различных регионов. Данный конкурс проводится в Таджикистане во второй раз и уже получил много хороших отзывов. Благодаря позитивным примерам отцов в последнее время изменилось предвзятое отношение мужчин к своим дочерям. Некоторые из сельских девушек отмечают позитивное отношение к ним со стороны отцов. Несмотря на эти позитивные шаги, в Таджикистане до сих пор фиксируется много случаев семейного насилия в отношении женщин и детей.

Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) – международное учреждение по вопросам развития, занимающееся построением мира, в котором каждая беременность желанна, каждое рождение ребенка безопасно и потенциал каждого молодого человека раскрывается в полной мере.

Глобальная кампания «16 дней против насилия» ежегодно проводится во всем мире с 25 ноября по 11 декабря.