Алиджон простой душанбинский парень прошел путь от простого мигранта-разнорабочего до владельца собственного бизнеса. Наладив собственное дело, Алиджон вместе с братьями решил, в первую очередь, помогать соотечественникам, которые оказались в чужой стране в миграции.

О братьях-таджиках я узнала случайно – когда вместе с семьей зашла в кафе под названием «Халяль». Готовят здесь вкусно, среди блюд традиционные таджикские шурбо, манты, шашлыки, самбусу, лагман и, конечно же, плов. Здесь и выяснилось, что кафе принадлежит братьям из Таджикистана. Один из них соглашается рассказать о деле и о том, как он шел к нему.

«Лучше не надо меня фотографировать. Не тот я человек, чтоб мои фотографии появлялись где-то. Да, и в нашем деле – лучше «затишье», - предупреждает меня Алиджон сходу при телефонном разговоре, когда я его попросила рассказать о своем маленьком бизнесе в большой России.

Мы встретились рядом с кафе, на вид он оказался самым обычным парнем, довольно скромным и вежливым, с хорошим знанием русского языка.

Обман, милиция, выдворение

«Когда я впервые приехал в Москву, а это было в декабре 2003 года, было очень холодно, мне было всего 19 лет, многого не понимал, часто меня обманывали даже свои, но, по своему опыту скажу, все испытания надо проходить, чтобы добиться чего-то в жизни», - начал он разговор.

Нужда в миграции у него появилась из-за вечного безденежья, как и у всех, кто едет на заработки в Россию, и еще он очень хотел поступить в университет, но не было денег. На стройку позвали знакомые, никто из них не обещал больших денег за работу, но расплатиться за учёбу хватило бы.

«Паспорта у всех забирали. Мы жили на стройке, которая находилась вблизи метро «Преображенская площадь» в Москве, там же нас и кормили. До сих пор помню, как я вечно мерз. Как ждал, что получу зарплату и сразу куплю себе зимние вещи», - рассказывает он.

Зарплату он получил только через 1,5 месяца в американской валюте. 100 долларов нужно было обменять на российские рубли, «валютчики» стояли на каждом углу, поджидая своих «жертв».

«Я дал 100 долларов, он передо мной отсчитал 2000 российских рублей, я положил в карман и пошёл на Черкизовский рынок. Я удивился, когда увидел, что в кармане у меня оказалось всего 700 рублей, я побежал обратно, но тех ребят, что обменивали у меня деньги, уже не было», - вспоминает Алиджон с грустью.

Это потом он поймёт, что его просто обманули, умелой манипуляцией рук. Но радость всё-таки была – на эту сумму Алиджон смог купить зимнюю куртку и тёплые ботинки.

Это был единственный раз, когда он получил оплату за свою работу за 11 месяцев проведенных на стройке. Потом была милиция, задержание, холодные камеры участка и выдворение из России на три года.

«Вспоминать тяжело те дни. Нас избили, потом закрыли на три дня в какую-то коморку, где не было туалета, нас не кормили и даже не давали воды», - говорит мужчина.

По его словам, он на всю жизнь запомнил глаза одного из милиционеров: «Везде есть хорошие люди, даже если их очень мало, но они есть. Он тайком от своих сослуживцев поделился хлебом, и ночью дал возможность сходить в туалет».

«Жаль, что мужчины не могут плакать. Мне было до слёз обидно, потому что суд постановил покинуть Россию в течение 10 дней на 3 три года. Я спешил на стройку, чтобы забрать паспорт и обещанную зарплату, купить на эти деньги билет в Таджикистан. Мне отдали документ и, конечно же, мне не заплатили за работу», - рассказывает наш соотечественник.

Денег ему одолжили знакомые, их хватило лишь до Астрахани. На астраханской станции, куда прибыл поезд, движущийся до Душанбе, Алиджон честно расскажет свою ситуацию первому попавшему проводнику. Сам того не ожидая, он попадёт в вагон, где его не только довезут до Душанбе, но даже будут кормить весь путь. «Я благодарю Аллаха за все трудности, которые были на моём пути. Сегодня я знаю, Аллах меня испытывал, но в то же время посылал мне добрых людей», - уверен Алиджон.

Новая жизнь в Самаре

На родине он ещё два года проработает в столице в мясной лавке, но мечта получить высшее образование так и не сбудется.

Однажды раздастся телефонный звонок. Это был старший брат из Самары. «Братишка, приезжай, у нас потихоньку всё начинает налаживаться. Мы пробили тебя по базе данных, депортацию с тебя сняли», - оптимистично сказал брат.

Через несколько недель Алик, как его называют братья, уже будет работать в самарском киоске по продаже шаурмы вместе с братьями. «Я шесть лет проработал без единого выходного. Мы работали в одной точке с братьями. Копили деньги, часть денег ежемесячно отправляли родителям. И вот однажды, хозяин киоска решит продать свою точку. И мы с братьями её купили».

Своё кафе, своя ферма

Кто бы мог подумать, что именно с этого начнётся их бизнес в сфере быстрого питания в Самаре. Вслед за этой точкой, они откроют в течение 3-х лет ещё несколько киосков по продаже шаурмы в разных районах Самары. Потом всё взвесят и решат отрыть своё собственное кафе «Халяль».

За полгода это место станет довольно популярным. «Мы готовим еду по принципам ислама, не в религиозных целях. Люди понимают, что в таких местах можно питаться здоровой и экологически чистой пищей, потому что всё, что вы едите в нашем кафе с нашего огорода и фермы», - говорит он.

Ирина Умарова

Оказалось, думая о качественной и экологически чистой еде, братья решили создать свою небольшую ферму в 40 км от Самары. Здесь разводят крупный рогатый скот, мясо которого идёт на приготовление шаурмы и на блюда для кафе.

«Я езжу на ферму 3 раза в неделю. Здесь работают наши земляки, я им полностью доверяю», - показывая ферму, говорит Алиджон. Кстати, на ферме, в киосках по продаже шаурмы и в кафе «Халяль» работают исключительно выходцы из Таджикистана. Требования к ним обычные – быть честными, не курить, не пить спиртного и вести здоровый образ жизни.

Говоря об адаптации в России, Алиджон сетует, что так и не привык к российскому климату. «По весне таджикской скучаю. У нас уже в начале марта красота повсюду: всё цветёт, пахнет, распускается. А тут в это время еще снег. Да, и лето не такое как у нас на родине. По теплу скучаю, по солнцу скучаю. А в остальном всё в порядке», – говорит он.

Тёплый и гостеприимный дом

Три брата вместе с семьями живут под одной крышей. Их семья насчитывает 15 человек, они все живут вместе в одном большом доме. Их часто навещают родители из Таджикистана, погостят и уеду обратно.

Младшие дети семейства в детский сад не ходят, хотя он совсем рядом всего в 10 метрах от дома. Старшие дети ходят в школу и никогда не жалуются на конфликты со сверстниками на межнациональной почве.

«Дети они везде дети, они дружат с нашими детьми, часто вместе делают уроки и в целом очень добрые, чего не скажешь о некоторых взрослых», - с сожалением говорит Алиджон.

Говорить о трудностях он не любит, в кругу семьи стараются не обсуждать проблемы, а решают их по мере возникновения.

«Дорогая цена» миграции

«У миграции – всегда есть цена. Думаете легко держать бизнес и жить среди тех, кто может оскорбить или унизить? Я не боюсь проверок, я работаю честно, стараюсь помочь своим землякам, но очень сложно работать в условиях, когда перекрывают кислород, а бесконечные проверки отнимают не только время, но и нервы».

Он сожалеет, что Таджикистан не может всем дать хорошее образование и достойную работу всем, и миллионы таджиков уезжают в миграцию, которая кормит, является чуть ли не единственным шансом на лучшую жизнь для многих семей, проживающих в странах Центральной Азии.

Чтобы записать историю Алиджона, пришлось два дня колесить с ним по киоскам продажи шаурмы, потом поехать на ферму, заехать в кафе, увидеть их большой дом. Когда он рассказывал о своей жизни, я поймала себя на мысли – ведь, несмотря на все трудности в жизни, человек смог остаться земным и простым, дал работу десяткам соотечественников. Сейчас братья трудоустроили около 50 граждан Таджикистана и в будущем мечтают расширить бизнес.

Напоследок Алиджона дал несколько простых советов наших соотечественникам, которые работают в России или только собрались поехать на заработки.

8 советов для соотечественников от бизнесмена Алиджона из Самары

1. Знать хорошо русский язык, если вы собираетесь на заработки в Россию

2. Всегда легально делать документы и держать их при себе

3. Какие бы большие суммы вы не получали на своей работе, не тратьте их налево и направо, тем более на гулянки и развлечения

4. Чтобы не случилось, не отчаивайтесь. Возможно, это испытание от Аллаха, который проверяет вас на прочность в разных сложных жизненных ситуациях.

5. Нельзя терять веру в завтра, если сегодня у вас всё плохо.

6. Нельзя смотреть в сторону соблазнов: доступные девушки для знакомства не приведут ни к чему хорошему. А пьянки лишь опустошат вашу душу и карман.

7. В любую страну, которую вы выбрали для заработка, нужно ехать с миром, забыв об озлобленности.

8. Стараться делать добрые дела и помнить, что эта страна даёт нам возможность заработать и кормить семьи.