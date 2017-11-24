АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25-26 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

- 25 ноября в Таджикском Академическом Театре оперы и балета им. Садридина Айни состоится балет «Лейли и Меджнун» С. Баласанян. Начало в 17.00.

- 25 ноября состоится матч чемпионата Таджикистана по футболу "Истиклол" - ЦСКА "Памир". Игра пройдет на Центральном республиканском стадионе. Начало игры в 14:00.

- 25 ноября в Культурном центре «Бактрия» состоится показ фильма британо-иорданского режиссера Наджи Абу Новара «Тиб. Волк». Начало в 15:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 НОЯБРЯ

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

1925 – Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о преобразовании Таджикской областной партийной организации КП Узбекистана в КП Таджикистана.

1947 – Открылся II съезд писателей Таджикистана.

1974 – Открылось железнодорожное движение по маршруту Душанбе-Термез-Кургон-Теппа

2007 – С участием Митрополита Ташкентского и Среднеазиатского Владимира состоялось открытие часовни в городке 201-й российской военной базы.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 НОЯБРЯ

Всемирный день информации.

2001 – Президент Э. Рахмонов подписал Указ об открытии посольства РТ в Афганистане.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 НОЯБРЯ

1887-1943 года – родился русский генетик, ботаник и географ, исследователь Таджикистана Николай Вавилов.

1934-1984 года – родился композитор Дости Орзуев

1938-2007 года – родился заслуженный работник Таджикистана Асрор Рашидов

1942 года – родился певец, заслуженный артист Таджикистана Бобочон Шамсиев

1949 года – родился заслуженный артист Таджикистана Исмончон Юсуфов

1956 года – родился министр образования и науки РТ, доктор филологических наук Нуриддин Саид

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 НОЯБРЯ

1946 года – родился актёр театра и кино Тагоймурод Розиков

1961 года - родилась танцовщица и певица Ширинмох Нихолова

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, лишь во второй половине дня дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью -2+3, днем 6-11 тепла.

По Хатлонской области- Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 19-24 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 17-22 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, местами слабые осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 мороза, днем 5-10 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, днем -4+1.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, без осадков, лишь во второй половине дня дождь.. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью -1+4, днем 9-14 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с, мгла. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, временами слабые осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 7-9 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, осадки (дождь, снег) местами сильные. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 3-8 тепла, в горах ночью -2+3, днем -2+3.

По Хатлонской области- Переменная облачность, без осадков, лишь во второй половине дня местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 16-21 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 13-18 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 мороза, днем 2-7 тепла, по ВГБАО ночью 12-17 мороза, днем 0-5 мороза.

По районам республиканского подчинения - Облачно, осадки (дождь, снег) местами сильные. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 4-9 тепла, в горах ночью -2+3, днем -2+3 тепла.

По городу Душанбе - Облачно, дождь, временами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд - Облачно, осадки (дождь, ночью мокрый снег) временами сильные. Ветер западный 3-8 м/c.Температура: ночью 4-6 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с, мгла. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 17-19 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 5-7 тепла.