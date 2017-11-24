Вопросы взаимодействия силовых структур и спецслужб Таджикистана и России обсудили Секретари Совета безопасности РФ Николай Патрушев и Таджикистана Абдурахим Каххаров в рамках двусторонних переговоров главы СБ России с коллегами из государств-участников СНГ, сообщает пресс-служба СБ РФ.

В сообщении говорится, что стороны выразили намерение развивать сотрудничество по широкому кругу вопросов, относящихся к обеспечению национальной и международной безопасности в интересах обеих стран.

В рамках двусторонних встреч Патрушев и руководитель администрации президента Азербайджан Рамиз Мехтиев подписали план сотрудничества, предусматривающий постоянный обмен информацией и проведение консультаций на уровне экспертов советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб двух государств. Также планы сотрудничества были подписаны по результатам встреч Патрушева с Госсекретарем Совбеза Республики Беларусь Станиславом Засем, Секретарем СовБеза при президенте Узбекистан Виктором Махмудовым.

Встречи состоялась в рамках пятой ежегодной встречи секретарей Совбезов государств-участников СНГ, которая прошла в Москве.