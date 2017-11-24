Дети и предпринимательство, казалось бы, практически несовместимые понятия, особенно в Таджикистане, где малых обычно просят не влезать во взрослые дела. Однако и в нашем традиционно консервативном обществе с закоренелыми устоями все же появились люди, решившиеся откровенно поговорить с подростками о том, что обязательно пригодится им в жизни, - как копейка приносит копейку. О первых результатах обучения детей по «взрослой» тематике мы узнали в первой и единственной на сегодняшний день в стране школе молодого предпринимателя – «Синергия».

Простые правила успеха

Как отмечают многие прославленные ученые, предпринимательство - это один из основных ресурсов экономики наряду с природными – землей, трудом и временем, а также такими неотъемлемыми составляющими, как капитал и информация. Естественно, оно имеет свои правила и алгоритмы успеха, для понимания которых с начала XIX века стали проводиться исследования, в том числе корифеями мировой экономики Карлом Марксом и Адамом Смитом.

Вопрос заключается лишь в том, как донести суть и важность этих сложных исследований до подростков, в чьих головах крутится скорее ежеминутная трата денег, нежели их целевое расходование и оборот. И опытный тренер школы молодого предпринимателя (ШМП) «Синергия» Парвиз Джамалов, у которого за плечами десятилетний опыт работы преподавателем и не меньше навыков успешного предпринимателя, считает, что это просто. Правда, коучу следует владеть, во-первых, необходимым багажом знаний предпринимателя и, во-вторых, хорошо разбираться в вопросах детской психологии.

Коуч Джамалов раскрывает будущим бизнесменам простые правила успешной предпринимательской деятельности и предостерегает их от распространенных ошибок владельцев собственного дела.

- Почти все дети, приходящие к нам, уверены, что для запуска бизнеса достаточно иметь деньги, а все остальное пойдет как по маслу. Кстати, как показали мои многолетние исследования, такого же мнения придерживаются и многие взрослые начинающие бизнесмены страны. Не тут-то было: с таким пониманием дела, когда нет четкой стратегии развития, их ждет стремительный крах. Именно осознание важности таких знаний, как основы финансовой грамотности, права, исследования рынка, инструментов продаж, техники ведения переговоров, является залогом будущего процветания. Именно это мы доносим до своих учащихся, - делится тренер Джамалов.

Только лишь разъяснением основных правил успеха курсы в ШМП «Синергия» не ограничиваются. Среди прочего учащиеся имеют уникальную возможность перенять опыт у серьезных игроков предпринимательского круга Таджикистана. В числе постоянных «завсегдатаев» «Синергии» можно отметить предпринимателя Дилшода Джураева, превратившего изначально небольшой бизнес в серьезную группу компаний 55Group, в которой сегодня реализуются более 22 проектов.

Старая закалка и инновация

Директор «Синергии» Карина Сафоева отмечает, что, несмотря на инновационные методы обучения в школе молодого предпринимателя, сама школа довольно старой закалки:

- Это одна из старейших бизнес-школ России, с очень богатой историей и значимыми результатами. Именно «Синергия» заложила стандарты бизнес-образования на постсоветском пространстве, поэтому в таджикистанском представительстве этой школы собраны и объединены лучшие лекторы, которые являются как теоретиками, так и практиками. Они не только дипломированы и сертифицированы, но также имеют большой опыт ведения и консультирования бизнеса, с четким пониманием всех тонкостей современных бизнес-процессов, - подчеркивает Карина Сафоева.

По ее словам, к несомненным преимуществам «Синергии» можно отнести и тот факт, что она берется обучать предпринимательству как детей, так и вполне зрелых владельцев собственного дела:

- Наша основная стратегическая цель — сделать бизнес-образование мирового уровня доступным для амбициозных менеджеров и бизнесменов вне зависимости от того, где они живут и работают. Поэтому к нам могут приходить как «зеленые», так и сложившиеся личности с имеющимся багажом знаний, которым необходимо обновление и повышение эффективности их бизнес-проекта.

Для этого у «Синергии» имеется все: широкая линейка авторских программ (от фундаментальных курсов до мастер-классов), инновационный и индивидуальный подход к учащимся, опыт реализации госзаказов и организации обучения для государственных и негосударственных организаций. Что не менее важно, «Синергия Таджикистан» имеет возможность приглашать на мастер-классы известных лекторов московской «Синергии» – маркетолога номер один в России Игоря Манна, эксперта по лидерству и ораторскому мастерству Радислава Гандапаса, эксперта в области повышения эффективности ведения бизнеса Ицхака Адизеса и многих других.

Курсы будущих невест и 101 роза

За всего полтора года существования «Синергии» в Таджикистане школа успела выпустить более сотни молодых предпринимателей, которые покинули стены школы не с пустыми руками, а с детально разработанными бизнес-проектами, которые они создали совместно со своими опытными наставниками.

Так, с поддержки школы предпринимательства «Синергия» свою деятельность начал и семнадцатилетний Абдувосид Абдусаломов, которому по окончании обучения удалось продать свой первый бизнес-проект за полторы тысячи сомони.

- Меня научили тому, что хороша должна быть не столько идея - ведь изобретать велосипед в предпринимательстве необязательно, - сколько ее реализация. Вот и мой первый проект, посвященный строительству футбольного поля, не был чем-то из ряда вон выходящим, но мои идеи по его дальнейшему целевому использованию оказались выгодны покупателю, - горделиво рассказывает ученик школы Абдувосид.

Но футбольное поле – не единственный предмет его гордости. Последние полгода в столице функционирует его образовательный центр «Истеъдод-2017», ведение которого пришлось доверить кузену в связи со своим несовершеннолетием.

- От того, что центр оформлен на моего кузена, он, конечно, не перестанет быть моим, - с улыбкой подчеркивает молодой предприниматель. – В центре «Истеъдод-2017» обучают иностранным языкам, но что более интересно, там есть курсы будущих невест. Вот вы смеетесь, а это, кстати, очень востребованно, - обосновывает свое направление бизнеса Абдувосид.

Молодому человеку, естественно, знать лучше, тем более что подготовить умелых хозяюшек и выдать их замуж он успел предостаточно – за полгода его курсы прошли более ста девушек.

А вот его сокурснику из «Синергии» Мухаммаду Ходиеву, который старше Абдувосида на год, удалось за лето продать более 150 букетов из 101 розы. Его дело так и называется – «101 роза».

- И снова, это не суперидея, которой до меня ни у кого не было, но реализовать ее в Душанбе на сегодняшний день успешно удалось только мне. О секретах успеха я говорить, естественно, не стану. Сами понимаете, деньги, как и счастье, любят тишину, но могу с гордостью отметить, что база клиентов у меня большая. На цветах можно хорошо заработать, - похвастался Мухаммад, который помимо цветочного дела умудряется вести еще несколько проектов.

Станет ли бизнес делом жизни каждого учащегося «Синергии» - не столь важно, уверены в школе предпринимательства. Гораздо важнее развить в новом поколении уверенность в себе, креативность, умение видеть проблемы наперед и находить многочисленные способы их разумного решения, а также непременно воспитать в них способность добиваться большого успеха. В этом и заключается миссия первой в Таджикистане школы бизнеса «Синергия».

Школы Бизнеса «Синергия» Таджикистан запускает краткосрочные курсы: «Школа Молодого Предпринимателя» от 14 до 18 лет и «StartUP» от 18 лет.