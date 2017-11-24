Единственная государственная авиакомпания Киргизии «Эйр Кыргызстан» приостановила свою деятельность из-за поломки самолета. Об этом сообщает ИА "Фергана".

Как стало известно журналистам, всего на балансе «Эйр Кыргызстан» числятся два самолета. Один из них, Boeing 737-300, сдан в аренду некоей европейской авиакомпании. Второй, Boeing 737-500, недавно сломался. Пока самолет находится в ремонте, компания не может выполнять рейсы.

Директор авиакомпании Жолдошбек Бектурганов уточнил, что причиной поломки «Боинга» стали птицы, залетевшие в винтовую часть мотора при посадке в аэропортах «Ош» и «Манас». «Теперь нам необходимо в срочном порядке ремонтировать мотор», – заключил Бектурганов. По его словам, после диагностики специалисты могут даже прийти к выводу о необходимости замены мотора. Тем не менее, глава компании надеется вернуть самолет в строй в декабре.

В апреле 2017 года Фонд по управлению государственным имуществом и Министерство экономики Киргизии включили «Эйр Кыргызстан» в список госкомпаний, которые не оправдывают затрат и должны быть проданы. На торги выставлены 49% акций авиакомпании. В июне стало известно, что акции может выкупить китайская HNA Aviation Investment Group. Руководство «Эйр Кыргызстан» надеется, что в таком случае компания сможет приобрести еще пять-шесть самолетов и построить свой хаб в аэропортах «Ош» или «Манас».