Чрезвычайный и Полномочный посол РТ в Азербайджане Рустам Соли и Ректор АДА Хафиз Пашаев

Вопросы выделения соответствующих квот гражданам Таджикистана для обучения в Азербайджанской Дипломатической Академии (АДА) обсудили накануне в Баку Чрезвычайный и Полномочный посол РТ в Азербайджане Рустам Соли и Ректор АДА Хафиз Пашаев.

Как сообщает департамент информации МИД РТ, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном.

«Стороны рассмотрели вопросы развития сотрудничества между двумя странами в области подготовки и переподготовки специалистов, а также о выделении соответствующих квот гражданам Таджикистана для обучения в АДА», - сообщает департамент.

Посол и ректор АДА также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной политики.