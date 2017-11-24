Вступивший сегодня в должность президента Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков после церемонии инаугурации заявил, что бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев «сформировал новую политическую культуру в стране, передав власть на основе честных выборов», - сообщает Kloop.kg.

"Сегодня глава государства передает власть на основе честных выборов. Алмазбек Атамбаев своей волей сформировал новую политическую культуру в стране, сделал шаги, которые станут примером для будущих поколений. Он доказал всему миру, что он великий человек. От имени народа выражаю благодарность Алмазбеку Шаршеновичу за честный труд», — сказал Жээнбеков.

Выступая на инаугурации, Жээнбеков поблагодарил Атамбаева и сказал, что первым своим указом наградит Атамбаева высшей степенью отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Республики Кыргызстан») и орденом «Ак-Шумкар». Жээнбеков добавил, что поддерживает начатый Атамбаевым путь и поддерживает парламентскую форму правления.

Церемония инаугурации прошла в государственной резиденции «Ала-Арча». Жээнбеков произнес клятву перед народом Кыргызстана и принял президентские полномочия от Алмазбека Атамбаева.

Жээнбеков произнес перед собравшимся клятву, в которой пообещал сохранять единство страны и исполнять Конституцию.

По его словам, Кыргызстан продолжит укреплять свои отношения со странами Центральной Азии. «Будет продолжен тесный диалог с Европейским союзом. Планомерно будет развиваться сотрудничество с Турцией и США», — добавил он.

В своей речи президент пообещал установить верховенство закона и продолжить борьбу с коррупцией. «Народ с большим доверием начал относиться к власти, потому что рано или поздно, но “вор будет сидеть в тюрьме”», — заявил Жээнбеков.

После Жээнбекова слово взял Атамбаев. Он заявил, что прошедшие выборы стали «честными и прозрачными». Экс-президент поздравил Жээнбекова со вступлением в должность и пожелал ему успехов.

По словам Атамбаева, его президентский срок был «сложным», но это были «шесть лет коренных изменений».

«Зарубежные политологи говорили, что Кыргызстан развалится, но этого не произошло. Сейчас мы стали независимой страной. Я благодарю свой народ», — сказал Атамбаев.

Он также попросил прощения у кыргызстанцев, чьи надежды он не смог оправдать.

«Я старался быть честным перед народом и Богом. Я уверен в будущем Кыргызстана. Мы никогда не вернёмся в прошлое, теперь только вперед. Я уверен, что Сооронбай Шарипович будет работать честно и справедливо», — сказал Атамбаев.

В конце своей речи Атамбаев прочел стихи, в которых он обратился к Жээнбекову со словами «Соке, досум» (прим. ред: Соке, мой друг) и пожелал ему светлого пути.

Затем президенты направились в здание парламента, где Жээнбеков принял парад нацгвардии, а Атамбаев передал ему свой кабинет.