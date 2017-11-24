Ассоциация инновационного и технологического предпринимательства (AITE) в партнерстве с телекоммуникационной компанией Tcell, посольством Великобритании, Торговой Палатой США в Таджикистане (AmCham in Tajikistan), и Глобальной Неделей Предпринимательства (GEW) провела в Душанбе второй по счету Startup Weekend в Таджикистане.

Целью данного мероприятия было предоставление площадки, где молодые люди презентовали свои старт-ап идеи, получали техническую и нетехническую помощь от профессиональных предпринимателей и имели возможность работать над прототипом своей идеи, постепенно превращая ее в минимальный жизнеспособный продукт.

Tcell

На протяжение всех трёх дней с каждым участником и каждой командой активно работала группа менторов, которые давали участникам практические советы, проводили мастер классы и менторские сессии.

Генеральный директор Tcell Озодхон Давлатшоев также выступил ментором – и поделился с участниками «бизнес-секретами» из собственного опыта.

Tcell

«Tcell всегда поддерживает и будет в дальнейшем поддерживать такие начинания, особенно в области IT стартапов, потому что очень важным моментом таких начинаний является решение социальных проблем», - сказал Озодхон в своем обращении к участникам.

Tcell

Tcell обеспечил участников и организаторов мероприятия высокоскоростным Интернет-соединением, благодаря которому стала возможной активная практическая работа в сети. «Tcell – компания, которая ежегодно и активно поддерживает наш конкурс и в этот раз была создана прекрасная атмосфера, со всеми нашими дизайнами, принт материалами, внутренним дизайном, а также Интернет, который так был нужен для проведения программы в течение всех 4 дней. Генеральный Директор Компании – Озодхон Далатшоев активно помог своей личной поддержкой в проведении данного мероприятия. Это говорит о приверженности ведущей телеком компании страны развитию молодежи» - делятся организаторы на своей странице в Facebook.

Tcell

При регистрации были заявлены 81 идея, и в программу было отобрано 65 идей. Условием конкурса было «один человек – одна идея». В первый же день участники проводили питчинг, после которого совместно с менторами было выбрано 25 выдающихся идей, которые были допущены на второй тур голосования, где после тщательной селекции со стороны менторов и самих участников получили возможность разработки прототипа только 12 идей.

Среди них были:

  1. Идея создания единого приложения, позволяющего находить маршрут и расписание общественного транспорта города Душанбе “KPT – Know Public Transport”.
  2. Информационно – интерактивный лагерь для детей и подростков, где каждый получит возможность распознать свой потенциал и навыки, чтобы учесть их при выборе своей будущей профессии “One Camp”.
  3. Онлайн платформа, помогающая профессионалам и любителям арендовать спорт площадку “The FOG”, при которой имеется интернет – магазин комплексного спортивного оборудования.
  4. Платформа, объединяющая инициаторов стартап идей, которая берет на себя ответственность процесса инкубации и поиск инвесторов, а также предоставляет место для разработки бизнес плана “Club Startup”
  5. Служба доставки кулинарной домашней продукции, которая украсит ваш праздник “Mehmon TJ”
  6. Идея Квест – площадки, для командной игры с сюжетной линией, на протяжении которой игроки должны находить ключи от паззла, в специально подготовленном помещении “Quest DC”
  7. Инновационная академия в режиме онлайн, позволяющая укреплять свои академические знания и обучающая пользователей точным и гуманитарным наукам “EduHelp”
  8. Пространство для шоппинга обуви, позволяющее экономить самое драгоценное время нового поколения “Online Shoe Shopping”
  9. Стартап “Scoops”, основной идей которого является производство мороженого, отличного по вкусовым стандартам и количеству предлагаемой продукции.
  10. Онлайн мессенджер, объединяющий людей с одинаковыми интересами и предпочтениями “Testenger”
  11. Клиниговая стартап идея “Gulish”, которая предоставляет услуги уборки по дому, сохраняя свободное время своих клиентов на близких им людей.
  12. Мобильное приложение “Insulin Time”, напоминающее людям, страдающим диабетом, о принятии инсулина и нужных им лекарств. Одним из преимуществ данного приложения является работа в режиме оффлайн и уведомление близких о недоступности больного во время звонка с напоминанием.
Tcell

За эти три дня работы, каждый участник, работая с менторами и создавая свою команду, приложил колоссальные усилия на пути от простой Идеи к MVP (минимальный жизнеспособный продукт).

Мероприятие фасилитировал Анураг Малуу (TechStars), который также работал с командами в качестве ментора и помогал им по подготовке к финальному питчнгу.

Tcell

Отрадно было и то, что на программе был самый маленький участник, Имтисаль – 8 лет. Имтисаль так сильно вдохновилась всем происходящим на программе Startup Weekend Tajikistan, что сразу же начала разрабатывать свою идею детского комплекса для взрослых DreamLand. Она, как и все другие участники сделала три питчинга со своей идеей. Она провела опрос всех участников, менторов, а также технического персонала библиотеки и даже официантов, о том, как часто они испытывают стрессы и как они справляются с ними. Имтисаль прекрасно выступила на финальном питчинге.

Tcell

По результатам финального питча, первые три места были присуждены:

1 Место - мобильному приложению “Insulin Time”

2 Место - онлайн платформа аренды спортивных площадок “The FOG”

3 Место - площадка интерактивной игры “Quest DC”.

Номинация «Самый молодой и мотивированный участник» - Имтисаль Хаитова, 8 лет.

Партнерами мероприятия выступили Accelerate Prosperity Tajikistan, и многие другие компании.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.