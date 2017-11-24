За минувшие сутки в результате ДТП погибли 4 человека. Среди погибших - школьник.

В Нуреке при столкновении автомашины с горой погибли родные братья – жители города Вахдат 29-летний Раджабмурод и 25-летний Шамсулло Джалиловы.

ДТП произошло по вине сидевшего за рулем автомашины «Форланд» Раджабмурода, который не справившись с управлением автомобиля, врезался в гору, сообщает официальный сайт МВД Таджикистана.

В другом случае ДТП водитель автомашины марки «ГАЗ-66» 37-летний житель района Ховалинг Исмоил Саидалиев в ходе следования из Ховалинга в сторону города Куляб совершил наезд на пешехода - 16-летную девушку Мохру Абдулхакову.

Девушка от полученных травм скончалась в больнице.

Водитель автомашины «Мерседес Бенс» 23-летний житель города Канибадам Абдулахад Тоиров совершил наезд на пешехода, ученика 6 класса местной школы №38 Джурабоя Джураева. Мальчик погиб на месте ДТП.