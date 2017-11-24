Спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил о необходимости привлечения инвестиций для финансирования поставок иранского газа в Таджикистан, передает иранское информагентство Shana.

«Это может стать поворотным моментом в экономических отношениях между двумя странами», - сказал Лариджани на встрече с таджикскими коллегами в кулуарах 10-го пленарного заседания Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Он также подчеркнул огромные возможности иранских компаний, работающих на таджикском рынке.

Отметим, что Таджикистан планирует восстановить поставки узбекского природного газа, прерванные пять лет тому назад. В настоящее время газовики двух стран ведут переговоры относительно объема и стоимости топлива. Ожидается, что до конца года все эти вопросы будут согласованы и стороны подпишут годовой контракт, на основе которого с начала 2018 года узбекский газ снова поступит в Таджикистан.

Возобновление поставок узбекского газа стало возможным с приходом к власти в соседней стране нового президента Шавката Мирзиёева, который поспособствовал потеплению таджикско-узбекских отношений.

Именно таких взаимоотношений сегодня не хватает таджикским и иранским властям, чтобы всерьез воспринимать последнее заявление спикера иранского парламента.

Отметим, что отношения между Таджикистаном и Ираном за последние годы заметно ухудшились. В частности взаимный товарооборот между этими странами за пару лет упал в два раза: с 230 миллионов долларов в 2014 году до 115 миллионов долларов в 2016 году.

За первые три квартала этого года Иран и Таджикистан наторговали между собой всего лишь на 63 миллионов долларов. Это почти на 15 процентов меньше и без того не лучшего показателя аналогичного периода прошлого года.