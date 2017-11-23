Узбекистан возобновил работу по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом, как передает «Газета.uz», заявил сегодня президент республики Шавкат Мирзиёев на бизнес-форуме в Сеуле.

Он отметил, что Республика Корея стала первым государством, с которым Узбекистан подписал «дорожную карту» по сотрудничеству в вопросах присоединения к ВТО. Этот документ, по данным Podrobno.uz, был подписан накануне на переговорах между министерством внешней торговли Узбекистана и южнокорейским министерством торговли, промышленности и энергетики.

Согласно «дорожной карте», Сеул поможет с оценкой последствий вступления Узбекистана в ВТО, с проведением экспертизы национального законодательства на соответствие требованиям торговой организации, а также окажет «техническую, консультативную и экспертную поддержку заинтересованным министерствам и ведомствам».

Узбекистан подал заявку на вступление в ВТО в 1994 году и участвовал в трех встречах рабочей группы.

Этот процесс остановился в октябре 2005 года — после трагических событий в Андижане. Тем не менее, Узбекистан продолжал модернизировать свое законодательство, чтобы соответствовать требованиям ВТО, а в 2013 году запросил содействия у секретариата этой организации, чтобы подготовиться к возобновлению переговоров по вступлению в нее. Для этих же целей Ташкент в 2014 году добивался гранта от Евросоюза в $1 млн (однако о выделении денег не сообщалось).