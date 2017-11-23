Воздействие макроэкономических факторов на агропродовольственную торговлю в постсоветских странах находится в центре внимания нового исследования ФАО, опубликованного сегодня.

В нем отмечается, что агропродовольственная торговля в этом регионе оказалась чрезвычайно чувствительной к любого рода ценовым потрясениям, в особенности к колебаниям курса обмена валют и к изменению мировых цен на энергоносители. Исследование выявило, что макроэкономическая нестабильность и сложная геополитическая ситуация, в совокупности со снижением мировых цен на нефть стали факторами, сдерживающими развитие агропродовольственной торговли и вызывающими рост цен на продовольствие в рассматриваемых странах.

ФАО проанализировала динамику импорта и экспорта агропродовольственной продукции в 12 постсоветских странах: Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Украине. В публикации также рассматривается участие каждой из этих стран в торговых соглашениях, и освещаются изменения в сельскохозяйственной торговой политике и программах поддержки сельского хозяйства.

Очередной Ежегодный Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2015-2016 является результатом работы Группы экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии, созданной в 2014 году при поддержке ФАО.

Обзор включает 12 страновых глав, содержащих данные о торговых потоках, стоимости импорта и экспорта и другую информацию по каждой из описываемых стран.

В некоторых постсоветских странах наблюдалась переориентация их агропродовольственного экспорта в страны, находящиеся за пределами региона

В частности, в обзоре отмечено, что замедление экономического роста во всех странах региона сопровождалось продолжающейся девальвацией национальных валют по отношению к доллару США и евро. Исследование показало, что в связи с тем, что значительная часть продовольствия в этих странах импортируется, цены на продовольствие на внутренних рынках повысились.

Снижение покупательной способности и потребительского спроса на сельскохозяйственную продукцию в регионе привело к сокращению общей стоимости экспорта и импорта в регионе. В регионе также наблюдались некоторые запреты на торговлю.

В обзоре говорится, что Таджикистан – единственная страна из постсоветских государств, в которой наблюдался рост экспорта сельскохозяйственной продукции в сравнении с 2014 годом – со 192 до 204 миллионов долларов США. Главным образом это было связано с ростом экспорта хлопка.

Во всех странах региона, за исключением Таджикистана и Узбекистана, в 2015 году наблюдалась тенденция снижения общей стоимости агропродовольственного экспорта и импорта, при этом самое резкое снижение отмечалось в Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане.

Таджикистан и Армения – две страны региона, в которых агропродовольственная продукция составляет большую часть общей стоимости импорта.

Во всех странах региона, кроме Молдовы, Узбекистана и Украины, в 2015 году импорт агропродовольственной продукции продолжал превышать ее экспорт. Однако размер дефицита агропродовольственной торговли в большинстве стран региона уменьшился.

Во второй половине 2015 года и в начале 2016 года отмечено усиление интеграционных процессов в торговле агропродовольственными товарами. Например, Казахстан вступил во ВТО, Кыргызстан стал членом ЕвразЭС. Вступили в силу соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Европейским союзом и Украиной, Грузией и Молдовой, соответственно.

Согласно публикации, в 2017 году можно ожидать дополнительных переговоров по двусторонним торговым соглашениям, а также более усиленную координацию между странами-членами ЕвразЭС в области агропродовольственной торговой политики.

По мнению экспертов Обзора, решающую роль по-прежнему будут играть макроэкономические факторы - курсы обмена валют и цены на нефть, а также отношения между крупнейшими экономиками, такими как Россия и ЕС, будут по-прежнему влиять на направления агропродовольственной торговли в регионе».