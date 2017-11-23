Руководство Пограничных войск Таджикистана сегодня ответило на запрос «АП» о правомерности требования справок о двойном гражданстве со стороны погранконтроля на пунктах пересечения госграницы РТ.

«Согласно статьи 7 Договора между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства от 7 сентября 1995 года, на гражданина состоящего в гражданстве обеих Сторон, пребывающего на территорию одной из Сторон, не распространяются ограничения в правах или дополнительные обязанности, которые установлены для иностранных граждан в Стороне пребывания. Данным гражданам при пересечении Государственной границы Республики Таджикистан, имеющих в наличие паспорта обеих государств, предъявление справки о двойном гражданстве не обязательно», - приводится в ответе за подписью начальника погрануправления Холбаша Холбашова.

Вместе с тем, пресс-служба Погранведомства страны предлагает всем гражданам, столкнувшимся с какими бы то ни было нарушениями их прав и закона со стороны пограничников, обращаться с заявлением по адресу город Душанбе, улица Шотемура, 31 (напротив МГУ) или в дежурную часть по телефону: 48 701 67 79.

Напомним, в материале «Если у тебя двойное гражданство, докажи, что ты не верблюд» мы рассказывали об историях наших читателей с двойным гражданством - Таджикистана и Российской Федерации, которые сталкивались с бюрократическими препонами на пунктах погранконтроля Таджикистана, связанных с требованием справок о двойном гражданстве.

Граждане задавались вопросом, почему они должны приобретать такую справку, если их паспорта и есть документ, удостоверяющий и личность и указывающий на наличие двойного гражданства.

В МВД страны «АП», кстати, сообщили, что выдача подобной справки не является обязательной, но если гражданину она нужна, то он может ее взять бесплатно. Обратившиеся же к нам читатели заявляли, что платили за нее сотрудникам подразделений паспортно-регистрационной службы от 100 до 150 сомони.