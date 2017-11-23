В целях реконструкции парковых зон власти столицы снесли застройки и аттракционы сквера за театром Оперы и балета, а также в парке возле Молодежного озера.

В центре Душанбе снесли после реконструкции обновленное кафе «Москва», которое начала функционировать всего два месяца назад, с 16 сентября.

А 19 ноября на своей страничке в Фейсбуке владельцы кафе разместили следующий пост: «В связи с реконструкцией нашего всеми любимого сквера оперы и балета г. Душанбе, кафе "Москва" временно закрыт. В скором времени мы опять планируем открыть наше заведение уже в другой точке города». Сотрудники кафе, уже полюбившегося клиентам своей вкусной кухней, обещают уведомить всех о месте их новой дислокации.

Asia-Plus

«Москва» представляла собой целый комплекс, состоящий из просторной площадки, фонтана, четырех стеклянных крытых павильонов.

В сквере, куда сегодня утром прибыли корреспонденты «АП», уже почти завершились работы по сносу: буквально два дня назад там еще стояли сооружения кафе, а сегодня рабочие загружают последние металлические балки и тротуарную плитку – все, до «последнего кирпича».

Asia-Plus

В южной стороне парка группа рабочих разбирала детский автодром, площадку детских аттракционов, биллиардную. Владелец этих объектов отказался от комментариев, указав, что он «стопроцентно согласен с правительственным постановлением по облагораживанию зеленых территорий, которая предусматривает реконструкцию 13 парков и парковых зон в столице». Назвать себя он наотрез отказался, даже запретил нам фотографировать процесс демонтажа сооружений. «Это общественное место, и мы посадим на месте построек и сооружений деревья, парк будет облагорожен», - сказал владелец уже разрушенной «Москвы».

Отметим, что совсем недавно он потратил немалые средства на реконструкцию своего кафе.

Asia-Plus

Как сказал «АП» Косимджон Усмонов, директор Главного управления архитектуры и строительства при хукумате Душанбе, на месте павильонов будет парк «в полном смысле этого слова».

«Парк с фонтанами, скамеечками, аллейками, где люди будут отдыхать, прогуливаться. Согласитесь, в месте, где пахнет едой, дым от шашлыков – это не так приятно делать», - сказал он, приведя в пример обновленный парк на территории ТЦ "Садбарг".

Он сказал, что в новом парке будет лишь один павильон и аллея для художников, где они смогут творить свои произведения.

Asia-Plus

Между тем, как писала ранее «АП», этот участок земли общей площадью в 29 тыс. квадратных метров в юго-восточной части парка 800-летия Москвы, выходящей на улицу имени Хусейнзода, был закреплен за ООО «Империя Востока» официальным решением бывшего председателя Душанбе Махмадсаида Убайдуллаева от 18 февраля 2011 года. Согласно решению, участок земли был выделен для «легких видов построек (торговые палатки, лавки, аттракционы и другие, не наносящие ущерб общему пользованию и без права капитального строительства постройки)». Таким образом, мэрия официально дала разрешение компании «Империя Востока» строить на территории сквера аттракционы и развлекательный комплекс.

Но из-за финансовых затруднений строительство объектов на некоторое время было приостановлено и фактически, эти они заработали всего 2-3 года назад.

Руководство ООО «Империя Востока» как и обещало, облагородило территорию сквера, проложило дорожки из тротуарной плитки, провело освещение, установило скамейки и урны. Именно эта компания несколько лет назад занималась облагораживанием другой части сквера, где располагалось кафе «Москва», столики настольного тенниса, 5D кинотеатр и другие объекты.

Сквер, называемый «Театральным», всегда привлекал к себе множество внимания не только отдыхающих горожан, но и предпринимателей, ведь проходимость людей в этой центральной части города, особенно в теплое время года, очень большая.

Asia-Plus

На опрос «АП», проведенный несколько лет назад с душанбинцами о том, что бы они сами хотели видеть на месте южной части сквера за театром оперы и балета, пожилые люди отмечали, что предпочитают, «чтобы здесь было место для тихого и спокойного отдыха». В то же время некоторые жители Душанбе говорили, что были бы «рады видеть карусели для детей».

Asia-Plus

Сносят и аттракционы на «Молодежном озере»

Между тем, как стало известно сегодня, в парке возле Молодежного озера также начался демонтаж детских аттракционов и летних павильонов.

По словам Усмонова, "парк у Молодежного озера реконструируется, в первую очередь, в целях безопасности. "Все аттракционы здесь старые и не соответствуют необходимым требованиям. Вместо аттракционов будет также парк, отвечающим нормам», - сказал он.

Будут ли в новом парке аттракционы Усмонов не сказал, отметив лишь что "уже есть план реконструкции этого парка и в скором времени там начнутся работы".

По его словам, реконструкции подлежат сквер у посольства России в РТ, детский парк возле стадиона "Спартак" и сквер возле Института языков в 102 микрорайоне.