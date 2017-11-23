22 ноября Гаагский трибунал приговорил бывшего командующего армией Республики Сербской Ратко Младича к пожизненному заключению. Его признали виновным в геноциде и преступлениях против человечности во время Боснийской войны в 1992–1995 годах.

Младич командовал армией сербов, которая три года держала в осаде столицу Боснии и Герцеговины Сараево — тогда погибло около 11 тысяч человек. За пять дней в июле 1995 года она уничтожила около 8 тысяч боснийцев в городе Сребреница — это самое массовое убийство в Европе со времен Второй мировой войны. 75-летний Младич, которого называют «боснийским мясником», отказался признать свою вину и заявил, что «всего лишь защищал свой народ».

Чем занималась армия Младича

Ратко Младич, служивший в армии с 1960-х годов, был участником межнационального конфликта, начавшегося в 1980-х в Федеративной Республике Югославия. Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина требовали независимости, Сербия пыталась этому помешать. В 1992 году преимущественно мусульманская Босния и Герцеговина провела референдум об отделении, православные боснийские сербы его бойкотировали. Началась война между боснийцами и хорватами с одной стороны и сербами с другой. Командиром армии боснийских сербов и стал Ратко Младич.

Младич был популярен среди сербских солдат за крайне жестокую позицию по отношению к боснийцам. В 1992–1995 годах он вел дневники (всего 18 тетрадей), их нашли при обыске в доме его сына в 2010-м. Вот одна из записей: «Мы ничего не выиграем, если убьем 50 тысяч мусульман. Нашим истинным приоритетом является избавление от [всего] мусульманского населения».

В 1992 году Младич начал осаждать Сараево — столицу Боснии и Герцеговины. Осада длилась 1425 дней, за это время в городе не осталось деревьев: их срубили на дрова горожане. Центральная улица Сараево стала известна как «аллея снайперов» — здесь постоянно велась стрельба, в том числе по мирным прохожим. За три года осады в Сараево погибло около 11,5 тысячи человек.

Ратко Младич (в центре) во время Боснийской войны, 16 апреля 1994 года AP

В июле 1995 года армия Младича вошла в боснийский город Сребреницу. Солдаты собрали несколько тысяч девочек и женщин — и вывели их из города, в нем остались только мальчики и мужчины в возрасте от 12 до 77 лет.

11 июля Младич прогуливался по Сребренице и говорил сербским журналистам, которые снимали про него документальный фильм: «Мы дарим этот город сербской нации… Пришло время отомстить мусульманам». На следующий день в городе начались массовые убийства. До 16 июля боснийские сербы застрелили, по разным оценкам, от семи до восьми тысяч человек. Массовое убийство в Сребренице считается самым крупным в Европе со времен Второй мировой войны.

Как искали Младича

Гаагский трибунал, созданный ООН в 1993 году для расследования войн в бывшей Югославии, обвинил генерала Младича в преступлениях против человечества и геноциде мусульманского и хорватского населения Боснии. Осенью 1995 года силы НАТО разбили боснийских сербов и остановили войну, в 1996 году Гаагский трибунал выписал ордер на арест Младича.

Младич же вернулся в Сербию и не таясь жил в Белграде, где ходил в рестораны, на футбольные матчи и на скачки. После того как в 1999 году Гаагский трибунал обвинил в военных преступлениях президента Сербии Слободана Милошевича (из-за конфликта в Косово), Младич ушел в подполье. До 2005 года он получал пенсию в Сербии как бывший военнослужащий. Его поиски активизировались только в 2009 году, когда Сербия планировала вступить в Евросоюз. Другие страны ЕС заявили, что поимка Младича — непременное условие для одобрения заявки.

Ратко Младича задержали в 2011 году в селе Лазарево в 80 километрах от Белграда. На тот момент он был самым разыскиваемым военным преступником в Европе; за его голову правительство Сербии предлагало награду в 10 миллионов евро. Когда полиция зашла в дом, где скрывался Младич, бывший генерал был вооружен двумя пистолетами, однако сдался. «Я бы мог убить десятерых из вас, если бы хотел, но я не хочу. Вы молодые и делаете свою работу», — цитировал сосед Младича его слова, адресованные полицейским.

Как судили Младича

Суд в Гааге над Младичем начался в 2012 году. Ему предъявили обвинения по 11 пунктам событий в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. К тому времени здоровье Младича ухудшилось, он с трудом передвигался после нескольких инсультов. Несмотря на это, он спорил с судьями, отказывался признавать вину и говорил, что «всего лишь защищал свой народ». Его адвокаты настаивали, что Младич был только профессиональным военным, который успешно защищал боснийских сербов. Обвинение требовало приговорить его к пожизненному заключению.

Женщина из Боснии и Герцеговины радуется пожизненному приговору Ратко Младича, 22 ноября 2017 года AP

Согласно приговору, который 22 ноября вынес Гаагский трибунал, Ратко Младичу предстоит до конца жизни сидеть в тюрьме. Бывший генерал сначала слушал вердикт суда спокойно, но позже крикнул, что ему несправедливо было отказано в отсрочке приговора; после этого его удалили из зала суда. Адвокаты Младича намерены оспорить решение Гаагского трибунала.

Младич пользовался и продолжает пользоваться популярностью среди сербских националистов. В 2011 году более половины участников социологического опроса в Сербии заявили, что отказались бы выдать его Гаагскому трибуналу даже за вознаграждение. Когда Младича арестовали, несколько тысяч человек в Белграде вышли на улицы с требованием освободить генерала. Боснийцы-мусульмане считают его одним из главных преступников войн на Балканах в 1990-х годах.

Ратко Младич был последней ключевой фигурой, чьи военные преступления рассматривал Гаагский трибунал. С 2001 года трибунал расследовал преступления бывшего президента Сербии Слободана Милошевича — он умер в 2006 году, и приговор так и не был вынесен. С 2011 года продолжался процесс над Гораном Хаджичем — президентом непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии (в 2015 году процесс был остановлен из-за болезни Хаджича, он был отпущен и в 2016 году умер). В 2016 году Гаагский трибунал приговорил к 40 годам тюрьмы первого президента Республики Сербской Радована Караджича (приговор обжалуется). Всего с 2001 года Гаагский трибунал рассмотрел 150 дел, связанных с войнами в бывшей Югославии; 38 человек были оправданы.