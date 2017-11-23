Жители частных домов старой части Ташкента, которые планируется снести ради строительства Центра исламского развития, недовольны предлагаемым планом переезда. Об этом сообщает радио «Озодлик», пишет ИА Фергана.

Извещения о сносе получили жители домов, расположенных в районе мечети «Хазрати Имам». Им предписано переехать в многоквартирные дома. Жительница одного из домов Муяссар-опа рассказала журналистам, что им с соседями предлагают квартиры в Сергелийском районе Ташкента. Если же они не желают туда переезжать, то имеют право получить денежную компенсацию для покупки или строительства такого жилья, которое их устраивает.

Однако, по словам Муяссар, ни она, ни ее соседи не хотят переезжать в отдаленный район или самостоятельно искать жилье. «Требуем, чтобы власти выдали нам квартиры в многоэтажных домах или частные дома в центре города», – заявила собеседница радиостанции.

Анонимный сотрудник Главного управления архитектуры и строительства при хокимияте (мэрии) Ташкента в беседе с журналистами заявил: «Жители, получившие письмо-извещение, уже должны готовиться к освобождению жилья. Мы предупредили их заранее, чтобы они не выражали недовольство, когда приедут бульдозеры». Представитель хокимията подчеркнул, что снос домов у мечети «Хазрати Имам» и строительство Центра исламского развития – лишь первый этап модернизации старой части города. В рамках проекта «Ташкент-сити» все частные дома в этой части города планируется снести, а на их месте построить современные многоэтажки.

К старой части Ташкента относятся Алмазарский и Шайхантахурский районы, где до сих пор сохранилось несколько махаллей (традиционных узбекских кварталов).

Это самые густонаселенные районы города. Плотность населения в Алзамарском районе приближается к девяти тысячам человек на квадратный километр, в Шайхантахурском районе – к 11 тысячам. «У нас в махаллях в одном частном доме живут семьи, в которых по 10-15 человек. В нашей семье всего восемь человек, дети и внуки», – рассказала «Озодлик» Муяссар-опа.

Массовый снос зданий в Ташкенте продолжаетсяобъявлено о «самом массовом сносе зданий за весь период независимости». Тогда бульдозеры работали в Хамзинском районе, был снесен, в частности, рынок «Машиностроитель». О начале реализации проекта «Ташкент сити» в центре города стало известно в августе 2017 года. Деловой квартал возведут на площади 70 гектаров, стоимость работ оценивается в 1 миллиард долларов.