Страны: Великобритания, США, Швеция
Жанр: ужасы, триллер, драма, криминал, детектив
Режиссер: Томас Альфредсон
Актеры: Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур, Йонас Карлссон, Michael Yates, Ронан Вайберт, Дж.К. Симмонс, Вэл Килмер, Давид Денсик, Тоби Джонс
Уже в прокате в Душанбе: смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801.
В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.
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